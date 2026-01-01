Hanoi – Halong Bucht (M, A)

Sie werden in Ihrem Hotel abgeholt und fahren mit einem Privattransfer der Bhaya Cruises in cirka 2 ½ Stunden zur Halong Bucht. An Bord Ihrer Dschunke starten Sie zu einem einmaligen Erlebnis. Durch ein Labyrinth von Tausenden von Kalksteinfelsen kann man sich vom Sonnendeck aus einen Einblick in eine mystische Welt verschaffen. Am Nachmittag erkunden Sie mit dem Kajak eine imposante Region aus Kalksteinfelsen, welche aus dem smaragdgrünen Wasser herausragen.

Traumafte Aussichten und die ein oder andere Perlenzucht erwarten Sie hier. Zurück auf dem Boot lernen Sie unter der Anleitung des Küchenchefs vietnamesische Spezialitäten zu zubereiten. Geniessen Sie den Sonnenuntergang vom Deck aus, während das Schiff langsam zu seinem Ankerplatz für die Nacht schippert.