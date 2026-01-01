1 . Tag Hanoi - Mai Chau (M) Nach einer knapp vierstündigen, kurvenreichen Fahrt erreichen Sie die Region Mai Chau, Heimat warmherziger und gastfreundlicher ethnischer Minderheiten wie die Weissen Thai, H'mong oder Tay. Nachmittags fahren Sie mit einem einfachen Velo an Dörfern mit Stelzenhäusern und Reisfeldern vorbei und bestaunen die wunderbare Landschaft weit weg von Lärm und Hektik.

2 . Tag Mai Chau (F, M) Heute fahren Sie hinauf in die Höhen der Hoa Binh Provinz, ins Land der H'mong, wo die Menschen farbenfrohe Kleidung tragen und in einfachen Holzhäusern leben. Unterwegs verändert sich die Landschaft: Reisfelder weichen Pflaumenhainen und Maisfeldern, während sich das Panorama mit jedem Kilometer öffnet. Nach einem kurzen Spaziergang erreichen Sie ein H'mong Dorf, wo Sie ein traditionelles Mittagessen geniessen. Anschliessend tauchen Sie bei einem Batik-Workshop in die Geheimnisse der H'mong-Stoffkunst ein. Am Nachmittag kehren Sie auf einer landschaftlich reizvollen Strecke zurück ins Tal von Mai Chau. Der Rest des Tages gehört ganz Ihnen - entspannen Sie am Pool oder gönnen Sie sich eine wohltuende Massage.

3 . Tag Mai Chau - Pu Luong (F, M) Rund 1 ½-stündige Weiterfahrt ins Naturreservat Pu Luong. Geniessen Sie unterwegs die atemberaubenden Aussichten auf die mystische Berglandschaft.



In einem kleinen Dorf inmitten des Reservats treffen Sie Ihren örtlichen Reiseführer und beginnen eine rund einstündige Wanderung zu seinem Dorf. Er wird Ihnen spannende Einblicke in das lokale Dorfleben geben und Gastgeber für Ihr schmackhaftes Mittagessen sein. Vergessen Sie nicht Ihre Fotokamera, denn hier ergeben sich Ihnen wunderbare authentische Fotosujets! Zu Fuss geht Ihr aktiver Tag weiter bis Sie nach rund drei Stunden im Licht der langsam untergehenden Sonne Ihre schön gelegene Unterkunft erreichen.

4 . Tag Pu Luong – Ninh Binh (F, M) Verpassen Sie nicht den kitschig schönen Sonnenaufgang über den Reisterrassen von Pu Luong. Weiterfahrt Richtung Osten in die Provinz Ninh Binh bis Tam Coc mit seinen markanten Kalksteintürmen und weitläufigen Reisfeldern. Auf dem Velo erkunden Sie die malerische Umgebung auf einer gemütlichen Ausfahrt, bevor Sie zum Mittagessen an einem Restaurant direkt am Flussufer Platz nehmen. Am Nachmittag führt der Weg zu einer Pagode, die sich über drei Ebenen den Fels hinaufzieht und einen lohnenden Ausblick über die Karstlandschaft bietet. Den Abschluss bildet eine rund zweistündige Bootsfahrt durch einen der schönsten Wasserwege der Region, bewusst auf den späten Nachmittag gelegt, wenn das Licht goldener und die Boote weniger werden.

5 . Tag Ninh Binh (F, M) Ihr erster Halt des Tages ist eine Pagode mit traumhafter Aussicht. Nach einer kurzen Weiterfahrt erreichen Sie das Van Long Naturreservat, das grösste Feuchtgebiet Vietnams und Lebensraum für den stark bedrohten Delacour-Languren. Auf einer gemütlichen einstündigen Bootsfahrt entlang der umliegenden Kalksteinberge treffen Sie mit etwas Glück auf diese seltenen Affen. Und wenn nicht, entschädigt Sie die Schönheit der Natur dafür...



Nach einem späten Mittagessen, besuchen Sie je nach Lust und Laune einen magischen Aussichtspunkt, den man über 500 Stufen erreicht oder die Ruinen der antiken Zitadelle und die historischen Tempel von Hoa Lu.

6 . Tag Ninh Binh - Halong Bucht (F, M, A) Ca. dreistündige Fahrt zum Hafen, wo Ihr Kreuzfahrtschiff ankert. Sie starten zu einem einmaligen Erlebnis. Durch ein Labyrinth von Tausenden von Kalkstein­felsen, die sich wie Dra­chen­­zähne aus dem Wasser erheben, kann man sich vom Son­nendeck aus einen Einblick in eine mystische Welt verschaffen. Sie durchkreuzen einsame Buch­ten und Lagunen und ankern vor einer malerischen Bucht (das genaue Programm ist vom Wetter sowie der Saison abhängig).

7 . Tag Halong Bucht - Hanoi (F) Geniessen Sie den Sonnenaufgang und nehmen Sie an einer Tai Chi Lektion teil. Sie erkunden weiter einige versteckte Inseln und Buchten dieser einzigartigen Landschaft. Nach einem ausgiebigen Brunch erreichen Sie gegen Mittag Ihren Ausgangs­punkt. Trans­fer zurück nach Hanoi.