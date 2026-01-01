1 . Tag Hanoi - Halong Bucht (M, A) Nach einer etwa zweieinhalbstündigen Fahrt erreichen Sie die sagenumwobene Halong Bucht, wo Ihre elegante private Dschunke bereits auf Sie wartet. Nun beginnt Ihre Reise durch eine der spektakulärsten Küstenlandschaften Asiens. Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie die Szenerie auf sich wirken. Am Nachmittag erkunden Sie gewaltige geheimnisvolle Höhlen, bevor Sie an Bord bei einem Kochkurs die Aromen der vietnamesischen Küche kennenlernen. Sie ankern in einer malerischen Bucht mit weiter Aussicht auf die Karstlandschaft. Den Tag lassen Sie bei einem hervorragenden Abendessen in stimmungsvoller Atmosphäre ausklingen.

2 . Tag Halong Bucht – Ninh Binh (F) Geniessen Sie den Sonnenaufgang in der Halong Bucht – am besten mit einer Tai Chi Lektion. Anschliessend erkunden Sie ein weiteres faszinierendes Höhlensystem. Während Ihr Schiff gemächlich an bizarren Kalksteininseln und kleinen Fischerdörfern vorbeigleitet, wird Ihnen ein ausgiebiger Brunch serviert. Im Anschluss führt Sie die Reise in die Provinz Ninh Binh, die aufgrund ihrer eindrucksvollen Karstlandschaft oft als trockene Halong Bucht bezeichnet wird. Hier wohnen Sie in einem stilvollen Boutique Hotel mit traumhafter Lage, gepflegter Poolanlage, feiner Küche und elegant eingerichteten Zimmern.



Am späten Nachmittag, wenn die meisten Besucher bereits abgereist sind, gleiten Sie mit einem traditionellen Sampan durch die bezaubernde Landschaft der Trockenen Halong Bucht. Geniessen Sie die friedliche Stimmung und beobachten Sie die besondere Rudertechnik der Ruderer.

3 . Tag Ninh Binh - Mai Chau (F, M) Rund dreistündige Weiterreise in die bergige Region von Mai Chau, wo Sie auf verschiedene ethnische Minderheiten treffen. Die Bergvölker dieser Gegend sind herzlich, gastfreundlich und bekannt für ihr kunstvolles Handwerk, besonders für fein bestickte Stoffe. Hier schwingen Sie sich aufs Velo und entdecken auf schmalen Wegen das grüne Tal mit seinen Reisfeldern und Gemüsegärten. Unterwegs begegnen Sie freundlichen Bauern, spielenden Kindern und Wasserbüffeln. Das luxuriöse Avana Retreat liegt abgeschieden am Ende eines Tales, idyllisch an einem Wasserfall. Die besondere Lage, die Stille und der enge Bezug zur lokalen Bevölkerung machen diesen Ort zu einem Höhepunkt Ihrer Reise.

4 . Tag Mai Chau (F, M) Der heutige Ausflug führt Sie ins Land der H’mong, deren Bewohner farbenfroh gekleidet sind und in Holzhäusern mit ebenerdigem Wohnbereich leben. Während der Fahrt verändert sich die Landschaft: Pflaumenbäume und Maisfelder ersetzen die Reisfelder. Bei einem Spaziergang durch die Teefelder erfahren Sie mehr über die Bedeutung dieser Pflanze und nehmen anschliessend an einem traditionellen Batik-Workshop teil. Das Mittagessen geniessen Sie in einem traditionellen Gästehaus des Dorfes, bevor Sie zu Ihrer traumhaften Unterkunft zurückkehren. Entspannen Sie am Pool oder gönnen Sie sich eine wohltuende Massage.

5 . Tag Mai Chau - Hanoi - Hue (F, M) Rund fünfstündige Fahrt zum Flughafen Hanoi und Weiterflug nach Hue. Sie erreichen die alte Kaiserstadt am späten Nachmittag, wo Ihre Reiseleitung bereits auf Sie wartet.

6 . Tag Hue (F, M) Sie besuchen die weitläufige Anlage des Tu Duc Grabmals, das einst als Sommersitz des Kaisers diente. Anschliessend erkunden Sie ein nahegelegenes, historisches Dorf am Ufer des Parfümflusses. Die Dorfbewohner sind Nachfahren der kaiserlichen Mandarine und leben in einem idyllischen Quartier mit schönen Gartenhäusern. Auf einer kurzen, einfachen Velotour entdecken Sie das Dorf und geniessen eine Teezeremonie bei Einheimischen. Danach fahren Sie auf einem privaten Schiff den Parfümfluss hinab zurück nach Hue. An Bord wird Ihnen ein feines Mittagessen serviert. Mit einer traditionellen Rikscha geht es anschliessend zum Kaiserpalast und der Verbotenen Stadt. Der Ausflug endet mit einem Spaziergang durch den ehemaligen kaiserlichen Wohnkomplex im Herzen der Zitadelle, der Einblicke in das Leben unter der Nguyen Dynastie bietet. Danach Rückkehr ins Hotel und Zeit zur freien Verfügung.

7 . Tag Hue - Danang - Hoi An (F, M) Sie fahren heute entlang der Küste Richtung Danang. Der Höhepunkt der Fahrt ist die Überquerung des berühmten Wolkenpasses, der atemberaubende Ausblicke auf die Küste, das Meer und die Stadt Danang bietet. In einem charmanten Strandrestaurant, das versteckt hinter einem der letzten Fischerdörfer dieser Küstenregion liegt, geniessen Sie ein köstliches Mittagessen mit Blick auf das Inselarchipel der Cham-Inseln. Anschliessend fahren Sie im Elektrowagen durch lokale Dörfer und enden in der hübschen Stadt Hoi An. Ihre luxuriöse Unterkunft für die kommenden zwei Nächte ist eine grüne Oase am Ufer eines Seitenarms des Thu Bon Flusses. Umgeben von Gärten und Wasserwegen, wohnen Sie in geschmackvoll eingerichteten Villen.



Am frühen Abend besuchen Sie eine eindrucksvolle Bühnenshow - eine poetische Inszenierung aus Tanz, Livemusik und waghalsiger Bambusakrobatik, inspiriert von den Kulturen der Bergvölker Vietnams.

8 . Tag Hoi An (F, M) Hoi An, einst eine florierende Hafenstadt, ist geprägt von der Architektur vietnamesischer, chinesischer und japanischer Händler. Die charmante Altstadt mit ihren gelben Fassaden, kleinen Tempeln und engen Gassen entspricht fast schon der Vorstellung einer idealtypischen fernöstlichen Kleinstadt. Gemeinsam mit Ihrer Reiseleitung unternehmen Sie einen gemütlichen Spaziergang durch das historische Zentrum, bei dem Ihnen unterwegs ausgewählte Orte gezeigt und kleine kulinarische Kostproben angeboten werden. Im Anschluss bleibt Zeit zur freien Verfügung für eigene Erkundungen oder eine entspannende Massage in Ihrem Luxushotel.

9 . Tag Hoi An - Danang - Saigon (F, A) Im Laufe des Morgens Transfer zum Flughafen Danang, wo Sie Ihre Weiterreise nach Saigon antreten. Die pulsierende Metropole im Süden Vietnams vereint historische Gebäude, moderne Wolkenkratzer und lebendige Strassenmärkte. Das bunte Treiben und die vielfältige Kultur machen die Stadt zu einem unvergesslichen Erlebnis. Am Abend werden Sie von Ihrem persönlichen Vespa-Fahrer abgeholt und unternehmen eine Tour vorbei an einem lebhaften Markt und einem alten Wohnviertel, gleiten entlang grosser Boulevards und durch enge Gassen. Ihr Fahrer zeigt Ihnen die vielen Facetten, die Saigon zu einer so faszinierenden Stadt machen. Mehrere Stopps sind eingeplant, unter anderem zum Probieren köstlicher Street Food Spezialitäten. Lehnen Sie sich zurück, und lassen Sie sich vom Puls der Stadt mitreissen.

10 . Tag Saigon - Ben Tre - Saigon (F, M) Morgens fahren Sie rund zweieinhalb Stunden in die Provinz Ben Tre im Mekong Delta. An Bord eines charmanten Schiffes geniessen Sie die ruhige Schönheit der Flusslandschaft. Unterwegs besuchen Sie eine traditionelle Ziegelei, unternehmen eine Velotour zu kleinen Handwerksbetrieben und probieren tropische Früchte sowie Honigtee bei einem lokalen Bauern. Eine Fahrt mit dem Sampan durch verwinkelte Wasserwege rundet den Ausflug ab. Nach einem leckeren Mittagessen lernen Sie die Herstellung von knusprigem Reispapier kennen. Mekong-Exotik pur! Anschliessend endet Ihre Rundreise mit dem Transfer zum Flughafen oder Hotel in Saigon.