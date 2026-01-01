Halong Bucht Kreuzfahrten mit «Bhaya Classic» ab Hanoi
Halong Bucht Kreuzfahrten mit «Bhaya Classic» ab Hanoi
ab CHF 190.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights:
- Imposante Höhlensysteme
- Traumhafte Karstlandschaften
- Ältestes schwimmendes Fischerdorf
- Sich an Bord eine Massage gönnen
2 Tage / 1 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Hanoi - Halong Bucht (M, A)
Sie werden in Ihrem Hotel abgeholt und fahren mit dem Minibus der Bhaya Cruises in cirka 2 ½ Stunden zur Halong Bucht. An Bord Ihrer Dschunke starten Sie zu einem einmaligen Erlebnis. Durch ein Labyrinth von Tausenden von Kalksteinfelsen kann man sich vom Sonnendeck aus einen Einblick in eine mystische Welt verschaffen. Am Nachmittag erkunden Sie mit dem Kajak ein imposantes Höhlensystem mit faszinierenden Stalagmiten und Stalagtiten.
Sie haben die Möglichkeit ein erfrischendes Bad im smaragdgrünen Wasser zu geniessen. Zurück auf dem Boot lernen Sie unter der Anleitung des Küchenchefs vietnamesische Spezialitäten zu zubereiten. Geniessen Sie den Sonnenuntergang vom Deck aus, während das Schiff langsam zu seinem Ankerplatz für die Nacht schippert.
2. Tag Halong Bucht - Hanoi (F)
Sie haben Gelegenheit beim morgendlichen Tai Chi mitzumachen und die wunderschöne Bucht bei Sonnenaufgang zu geniessen. Sie erkunden ein weiteres interessantes und riesiges Höhlenlabyrinth. Nach einem ausgiebigen Brunch erreichen Sie im Laufe des Vormittags Ihren Ausgangspunkt. Rückfahrt nach Hanoi und Transfer in Ihr Hotel, wo Sie im Laufe des Nachmittags ankommen werden.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einer Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer Terrace Suite Cabin
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Stadthotel Hanoi
- Englisch sprechende Crew
- Abreise täglich
- Gruppentransfers in komfortablen Fahrzeugen, ohne Reiseleitung
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Sämtliche Eintrittsgelder und Hafengebühren
- Visum für Vietnam
Preise
2 Tage / 1 Nächte ab CHF 190.– / pro Person