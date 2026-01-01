Halong Bucht Kreuzfahrten mit «The Au Co» ab Hanoi
Halong Bucht Kreuzfahrten mit «The Au Co» ab Hanoi
ab CHF 460.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights:
- Imposante Höhlensysteme
- Traumhafte Karstlandschaften
- Ältestes schwimmendes Fischerdorf
- Sich an Bord eine Massage gönnen
- Spannende Veloausflüge
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Hanoi – Halong Bucht (M, A)
Sie werden in Ihrem Hotel abgeholt und erreichen nach cirka 2 ½-stündiger Fahrt die Halong Bucht. Nach dem Einschiffen beginnt die spektakuläre Fahrt durch die einzigartige Inselwelt der Halong Bucht. Unterwegs wird Ihnen ein köstliches Mittagessen serviert. Nachmittags bleibt genügend Zeit um die einzigartige Szenerie zu geniessen: Per Kajak können Sie zu einem schönen Sandstrand paddeln und dort ein erfrischendes Bad im smaragdgrünen Wasser geniessen. Zurück auf dem Schiff ist «Happy Hour» angesagt. Geniessen Sie den Sonnenuntergang in dieser fantastischen Landschaft. Sie ankern in einer geschützten Bucht für die Nacht. Abendessen und Übernachtung an Bord.
2. Tag Halong Bucht – Lan Ha Bucht (F, M, A)
Sie werden vom Meeresrauschen geweckt und haben die Möglichkeit am frühen Morgen an einer Tai Chi Lektion teilnehmen. Fahrt zur nicht minder faszinierenden Lan Ha Bucht – es warten viele Fotosujets. Weitere Möglichkeit zum Baden oder geniessen Sie das Jacuzzi an Bord und gönnen Sie sich eine Massage im Spa. Nachmittags besuchen Sie auf der grossen Cat Ba Insel während einer gemächlichen Velotour ein kleines Dorf, welches von Bhaya Cruises unterstützt wird. Sie können das Hilfsprojekt kennenlernen, das Dorf besichtigen und die freundliche Bevölkerung treffen. Abends geniessen Sie ein leckeres BBQ-Dinner an Bord unter dem Sternenhimmel.
3. Tag Lan Ha Bucht – Halong Bucht – Hanoi (F)
Am Morgen besuchen Sie ein schwimmendes Dorf und erkunden es mit einem traditionellen Ruderboot. Während der Rückfahrt zum Ausgangspunkt können Sie an einer traditionellen Teezeremonie teilnehmen. Im Laufe des Vormittags erreichen Sie die Tuan Chau Island Marina. Anschliessend Rückfahrt nach Hanoi und Transfer in Ihr Hotel.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einer Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer Executive
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Stadthotel Hanoi
- Englisch sprechende Crew
- Gruppentransfers in komfortablen Fahrzeugen, ohne Reiseleitung
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Sämtliche Eintrittsgelder und Hafengebühren
Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 460.– / pro Person