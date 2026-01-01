1 . Tag Hanoi - Halong Bucht (M, A) Ihre Rundreise beginnt mit einer etwa zweieinhalbstündigen Fahrt zur Halong Bucht. Dort gehen Sie an Bord Ihrer komfortablen Dschunke und brechen auf zu einem unvergesslichen Erlebnis. Gemächlich gleiten Sie durch ein Labyrinth aus Tausenden von Kalksteinfelsen, die sich wie Drachenzähne aus dem smaragdgrünen Wasser erheben. Vom Sonnendeck aus bietet sich ein eindrücklicher Blick in eine fast unwirkliche Welt. Besonders bei Sonnenuntergang entfaltet die Landschaft ihren ganz besonderen Zauber. Am Nachmittag erkunden Sie mit dem Kajak gewaltige Höhlen, in denen faszinierende Tropfsteinformationen in den unterschiedlichsten Formen aus dem Fels wachsen. Wer möchte, nutzt die Gelegenheit zu einem erfrischenden Bad. Zurück an Bord lernen Sie bei einem vietnamesischen Kochkurs neue Aromen kennen und geniessen den Abend in einer malerischen Bucht, wo Ihr Schiff für die Nacht vor Anker liegt.

2 . Tag Halong Bucht - Hanoi - Hue (F) Geniessen Sie den Sonnenaufgang und nehmen Sie an einer Tai Chi Lektion teil. Anschliessend erkunden Sie ein weiteres faszinierendes Höhlenlabyrinth, bevor Sie sich bei einem ausgiebigen Brunch stärken. Im Verlauf des Vormittags kehren Sie zum Ausgangspunkt zurück. Ein Transfer bringt Sie nach Hanoi, wo Sie den Weiterflug nach Hue antreten. Am späten Nachmittag erreichen Sie die alte Kaiserstadt, wo Ihre Reiseleitung Sie bereits erwartet.

3 . Tag Hue (F, M) Ihr Tag in Hue beginnt in einem malerischen Dorf am Ufer des Parfümflusses. Je nach Lust und Laune erkunden Sie die friedliche Umgebung zu Fuss oder mit dem Velo. Unterwegs laden die freundlichen Dorfbewohner Sie vielleicht zu einer Tasse Tee ein. Später besuchen Sie die eindrucksvollen königlichen Gräber von Tu Duc, bevor Sie zu Fuss die mächtige Zitadelle entdecken. Von hier aus regierte die Nguyen Dynastie das Land über ein Jahrhundert lang. Zum Abschluss dieses erlebnisreichen Tages gleiten Sie bei einer gemütlichen Bootsfahrt über den Parfümfluss und lassen die Eindrücke in aller Ruhe auf sich wirken.

4 . Tag Hue - Danang - Hoi An (F, M) Ausserhalb Hues steigen Sie aufs Velo und folgen auf schmalen Wegen einem Netz aus Kanälen durch die ländliche Umgebung, vorbei an Reisfeldern und kleinen Dörfern. Per Boot überqueren Sie eine Lagune und erhalten Einblicke in die traditionellen Fangtechniken der Fischer. Wer mag, darf selbst Hand anlegen und sein Glück mit dem Netz versuchen. Am anderen Ufer geht es weiter entlang der Küste zu einem charmanten Restaurant, versteckt hinter Sanddünen an einem unberührten Strand. Hier geniessen Sie ein entspanntes Mittagessen mit frischen Spezialitäten der Region.



Nachmittags überqueren Sie den bekannten «Wolkenpass», der Ihnen spektakuläre Blicke auf Himmel und Meer gewährt, und fahren nach Hoi An das der Klischeevorstellung einer fernöstlichen Kleinstadt entspricht. Sie können den Abend, wenn die Stadt mit seinen unzähligen Papierlaternen und Lampions besonders idyllisch ist, für eigene Erkundungen nutzen.

5 . Tag Hoi An (F, M) Am Morgen erkunden Sie zu Fuss die Altstadt von Hoi An, einst eine florierende Hafenstadt, in der bis ins 18. Jahrhundert Händler aus aller Welt lebten und ein architektonisches Erbe hinterliessen, das bis heute spürbar ist. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Spazieren Sie durch die stimmungsvollen Gassen, stöbern Sie in kleinen Werkstätten oder fahren Sie an den nahegelegenen Strand. Hoi An entfaltet seinen Zauber besonders, wenn am Abend tausende Laternen die Altstadt in ein warmes Licht tauchen.

6 . Tag Hoi An - Danang - Quy Nhon (F, M) Frühmorgens Transfer zum Bahnhof in Danang. Vormittags fahren Sie mit dem Zug nach Quy Nhon (Fahrzeit ca. 6 Stunden). Mittelklasshotels: Bitte beachten Sie dass der Zug nicht europäischen Verhältnissen entspricht und die sanitären Anlagen sehr einfach sind. Picknick-Mittagessen an Bord des Zuges. Erstklasshotels: Sie reisen im luxuriösen Waggon «The Vietage» mit nur zwölf Sitzplätzen und erleben eine Zugfahrt der besonderen Art. Erstklassiger Service, ein feines Drei-Gang-Mittagessen, ausgewählte Snacks und Getränke inklusive Wein und Bier sowie eine entspannende 30-minütige Kopf- und Schultermassage machen die Fahrt zu einem genussvollen Erlebnis. Am Abend kommen Sie per Hotelbus in Ihrem am schönen Sandstrand gelegenen Resort an.

7 . Tag Quy Nhon (F) Gestalten Sie den Tag ganz nach Ihrem eigenen Rhythmus. Geniessen Sie entspannte Stunden am weiten Sandstrand oder gönnen Sie sich eine wohltuende Massage im Spa.

8 . Tag Quy Nhon - Saigon (F) Der Vormittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Mittags erfolgt der Transfer zum Flughafen und Ihr Weiterflug nach Saigon. Vietnams pulsierende Metropole empfängt Sie mit einem faszinierenden Mix aus kolonialem Charme, moderner Dynamik und lebendiger Kultur. Zwischen alten Pagoden, breiten Boulevards und eleganten Dachterrassen zeigt sich das vielfältige Gesicht des Südens.

9 . Tag Saigon - Mekong Delta - Saigon (F, M) Heute verlassen Sie die quirlige Metropole und fahren etwa zweieinhalb Stunden in eine abgelegenere Region des Mekong Deltas, rund 30 Kilometer von der Flussmündung entfernt. Hier gehen Sie an Bord eines privaten Bootes und beginnen Ihre Entdeckungsreise. Der Tag steckt voller Erlebnisse: Sie besuchen eine kleine Fabrik, erfahren Spannendes über das tägliche Leben der Menschen im Delta und tauchen ein in das ruhige Tempo des Lebens am Wasser. Zur Mittagszeit erreichen Sie eine kleine Insel, wo in einem einfachen Gästehaus ein typisches Essen für Sie zubereitet wird. Am Nachmittag steigen Sie aufs Velo und erkunden die Insel auf schmalen Wegen, bis Sie auf ein kleines Sampan umsteigen, das Sie durch dichte Mangroven führt. Am Abend Rückkehr nach Saigon.

10 . Tag Saigon (F) Auf den Strassen Saigons herrscht ein buntes Gewimmel aus Tausenden von Fahrrädern, Motorrollern, Cyclos, Bussen, Lastwagen und Autos. Sie besuchen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der heutigen Stadt Ho Chi Minh City, darunter die beeindruckende Kathedrale Notre Dame, das historische Hauptpostamt und den lebhaften Ben Thanh Markt. Mit dem Transfer zum Flughafen endet Ihre Rundreise.