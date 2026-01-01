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Mystische Lan Ha Bucht Kreuzfahrt mit «Ginger» ab Hanoi

An Bord der luxuriösen «Ginger» oder «Ylang» von Heritage Line kreuzen Sie sehr komfortabel in Ihrer Suite durch die atemberaubenden Gewässer der Lan Ha Bucht, einem nicht minder schönen Ausläufer der Halong Bucht. Entdecken Sie diese erstaunliche Meereslandschaft von Kalksteinfelsen und winzigen, mit Wäldern bedeckten Inseln, die sich aus den smaragdgrünen Gewässern des Golfs von Tonkin erheben.
Mystische Lan Ha Bucht Kreuzfahrt mit «Ginger» ab Hanoi
ab CHF 490.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights:
- Versteckte Inseln und Lagunen
- Velotour in lokales Dorf
- Tai Chi auf dem Sonnendeck
- Im Pool auf dem Deck entspannen
- Wanderung im Cat Ba Nationalpark
Icon calendar 2 Tage / 1 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Hanoi – Lan Ha Bucht (M, A)

Cirka 2 ½-stündige Fahrt zur Tuan Chau Island Marina gefolgt von einem kurzen Transfer mit dem Schnellboot zu Ihrem luxuriösen Schiff, das eingangs zur Lan Ha Bucht ankert. Schon während des Mittagessens bieten die grossen Fenster­fronten Panorama­blicke auf das Labyrinth von Kalksteinfelsen und Inseln. Beobachten Sie vom Sonnen­deck oder vom Bal­kon Ihrer Suite die surreale Meeres­­land­schaft, während Sie immer tiefer in das Labyrinth der Lan Ha Bucht kreuzen.

Es bleibt auch Zeit für eine Massage oder sich im Pool auf Deck zu erfrischen. Auf der grossen Cat Ba Insel erkunden Sie während einer gemächlichen Velotour ein lokales Dorf. Erleben Sie den Sonnen­untergang, während das Schiff langsam zu seinem abgelegenen Anker­platz für die Nacht schippert.

2. Tag Lan Ha Bucht – Hanoi (F)

Machen Sie beim morgendlichen Tai Chi bei Sonnenaufgang mit herrlichem Ausblick mit. Erkunden Sie versteckte Inseln und Lagunen mit dem Kajak oder geniessen Sie ein Bad im smaragdgrünen Wasser. Nach einem ausgiebigen Brunch erreichen Sie im Laufe des Vor­mit­tags Ihren Aus­gangs­punkt. Rückfahrt nach Hanoi.

Im Preis inbegriffen:
  • Unterkunft in einer Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer Regent Suite
  • Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Stadthotel Hanoi
  • Mit Englisch sprechender Crew
  • Abreise täglich
  • Privattransfers in komfortablen Fahrzeugen, ohne Reiseleitung
  • Mahlzeiten wie beschrieben
  • Sämtliche Eintrittsgelder und Hafengebühren

Preise
2 Tage / 1 Nächte ab CHF 490.– / pro Person

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