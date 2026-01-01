Mystische Lan Ha Bucht Kreuzfahrt mit «Ginger» ab Hanoi
Mystische Lan Ha Bucht Kreuzfahrt mit «Ginger» ab Hanoi
ab CHF 490.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights:
- Versteckte Inseln und Lagunen
- Velotour in lokales Dorf
- Tai Chi auf dem Sonnendeck
- Im Pool auf dem Deck entspannen
- Wanderung im Cat Ba Nationalpark
2 Tage / 1 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Hanoi – Lan Ha Bucht (M, A)
Cirka 2 ½-stündige Fahrt zur Tuan Chau Island Marina gefolgt von einem kurzen Transfer mit dem Schnellboot zu Ihrem luxuriösen Schiff, das eingangs zur Lan Ha Bucht ankert. Schon während des Mittagessens bieten die grossen Fensterfronten Panoramablicke auf das Labyrinth von Kalksteinfelsen und Inseln. Beobachten Sie vom Sonnendeck oder vom Balkon Ihrer Suite die surreale Meereslandschaft, während Sie immer tiefer in das Labyrinth der Lan Ha Bucht kreuzen.
Es bleibt auch Zeit für eine Massage oder sich im Pool auf Deck zu erfrischen. Auf der grossen Cat Ba Insel erkunden Sie während einer gemächlichen Velotour ein lokales Dorf. Erleben Sie den Sonnenuntergang, während das Schiff langsam zu seinem abgelegenen Ankerplatz für die Nacht schippert.
2. Tag Lan Ha Bucht – Hanoi (F)
Machen Sie beim morgendlichen Tai Chi bei Sonnenaufgang mit herrlichem Ausblick mit. Erkunden Sie versteckte Inseln und Lagunen mit dem Kajak oder geniessen Sie ein Bad im smaragdgrünen Wasser. Nach einem ausgiebigen Brunch erreichen Sie im Laufe des Vormittags Ihren Ausgangspunkt. Rückfahrt nach Hanoi.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einer Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer Regent Suite
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Stadthotel Hanoi
- Mit Englisch sprechender Crew
- Abreise täglich
- Privattransfers in komfortablen Fahrzeugen, ohne Reiseleitung
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Sämtliche Eintrittsgelder und Hafengebühren
Preise
2 Tage / 1 Nächte ab CHF 490.– / pro Person