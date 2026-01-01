Hanoi – Lan Ha Bucht (M, A)

Cirka 2 ½-stündige Fahrt zur Tuan Chau Island Marina gefolgt von einem kurzen Transfer mit dem Schnellboot zu Ihrem luxuriösen Schiff, das eingangs zur Lan Ha Bucht ankert. Schon während des Mittagessens bieten die grossen Fenster­fronten Panorama­blicke auf das Labyrinth von Kalksteinfelsen und Inseln. Beobachten Sie vom Sonnen­deck oder vom Bal­kon Ihrer Suite die surreale Meeres­­land­schaft, während Sie immer tiefer in das Labyrinth der Lan Ha Bucht kreuzen.

Es bleibt auch Zeit für eine Massage oder sich im Pool auf Deck zu erfrischen. Auf der grossen Cat Ba Insel erkunden Sie während einer gemächlichen Velotour ein lokales Dorf. Erleben Sie den Sonnen­untergang, während das Schiff langsam zu seinem abgelegenen Anker­platz für die Nacht schippert.