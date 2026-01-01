OUTRIGGER Phi Phi Island Resort
Ko Phi Phi
Beschreibung
Einleitung
Zwei Swimming Pools sowie ein Kinderpool, Fitness und Yoga, Tauchschule sowie grosses Wassersportangebot und Kids Club.
Lage
Direkt am attraktiven Laem Thong Strand im Nordosten der Insel Phi Phi Don gelegen. Kleine, lokale Restaurants in Gehdistanz. Per Landtransfer gelangen Sie von Phuket Flughafen oder Hotel zum Hafen, wo Sie das Speedboat in nur 60–90 Minuten zum Resort bringt. Die gesamte Transferzeit vom Flughafen Phuket beträgt ca. zwei Stunden.
Angebot
Die zwei Restaurants bieten eine abwechslungsreiche Küche mit Auswahl an köstlichen Thai Spezialitäten, diversen Fischgerichten und Meeresfrüche sowie auch internationale Speisen. Eine Bar in Strandnähe mit wundervollem Ausblick auf das Meer.
Zimmer
Die 62 Zimmer, Suiten und Villen sind schlicht, in hellen Naturtönen eingereichtet und sind eine perfekte Mischung zwischen traditionellem Charme und modernem Touche. Sie sind alle ausgestattet mit Balkon/Terrasse, Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Superior Garden: 36m² grosse Zimmer im Garten gelegen umgeben von Palmen und tropischer Natur.
Deluxe Garden Suite: 45 m² gross mit einem zusätzlichen, kleinen Wohnbereich, welcher durch einen Schiebetüre abgetrennt werden kann.
Family Garden Suite: 60 m² grosse Suiten mit einem etwas grösserem Wohnbereich und bequemen Sofabett, welches für die Kinder hergerichtet werden kann.
Hill Top Pool Villa: 120 m² grosse Villa, etwas erhöht gelegent mit fantastischer Meersicht, grosszügiger Terrasse und einem eigenen Pool.
Superior Garden: 36m² grosse Zimmer im Garten gelegen umgeben von Palmen und tropischer Natur.
Deluxe Garden Suite: 45 m² gross mit einem zusätzlichen, kleinen Wohnbereich, welcher durch einen Schiebetüre abgetrennt werden kann.
Family Garden Suite: 60 m² grosse Suiten mit einem etwas grösserem Wohnbereich und bequemen Sofabett, welches für die Kinder hergerichtet werden kann.
Hill Top Pool Villa: 120 m² grosse Villa, etwas erhöht gelegent mit fantastischer Meersicht, grosszügiger Terrasse und einem eigenen Pool.
ab CHF 120.– / pro Person
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