Beschreibung

Einleitung Zwei Swimming Pools sowie ein Kinderpool, Fitness und Yoga, Tauchschule sowie grosses Wassersportangebot und Kids Club.

Lage Direkt am attraktiven Laem Thong Strand im Nord­osten der Insel Phi Phi Don gelegen. Kleine, lokale Restaurants in Geh­distanz. Per Landtransfer gelangen Sie von Phu­ket Flug­hafen oder Hotel zum Hafen, wo Sie das Speedboat in nur 60–90 Minuten zum Resort bringt. Die gesamte Transferzeit vom Flughafen Phuket beträgt ca. zwei Stunden.

Angebot Die zwei Restaurants bieten eine abwechslungsreiche Küche mit Auswahl an köstlichen Thai Spezialitäten, diversen Fischgerichten und Meeresfrüche sowie auch internationale Speisen. Eine Bar in Strandnähe mit wundervollem Ausblick auf das Meer.