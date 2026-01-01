SAii Phi Phi Island Village
Ko Phi Phi
Beschreibung
Einleitung
Zwei grosse, schön angelegte Swimmingpools, Kinderpool, Wasserrutschbahn, Jacuzzi, Fitnesscenter, hübsches Spa mit grossem Angebot an Massagen und Spa Anwendungen. Gut ausgerüstete PADI-Tauchschule mit Kursen in mehreren Sprachen, Schnorcheln, Kajak, Pedalo, Tennis. Im neuen «Marine Discovery Centre» erfahren Sie mittels interaktiven Displays mehr über die Lebenszyklen und Gewohnheiten vieler Meeresarten dieser Region. Es gibt auch Projekte zur Wiederansiedlung von Clownfischen und Bambushaien. Ebenfalls werden Ausflüge angeboten, unter anderem frühmorgens zur bekannten Maya Beach, bevor die Tagestouristen aus Phuket ankommen. Ein paar lokale Restaurants und einige kleine Läden befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Hotel.
Lage
Am hellfarbenen, feinsandigen und flachabfallenden Lohbagao Strand im Osten von Ko Phi Phi. Kein anderes Hotel befindet sich an diesem Strand. Transferzeit ab Phuket Flughafen oder Hotel ca. 2 Stunden.
Angebot
Vier Restaurants mit authentischen Gerichten (Seafood, Grilladen, thailändische und internationale Küche). Das Thai Restaurant «Ruen Thai» auf dem Hügel bietet eine fantastische Aussicht. Eine Poolbar offeriert erfrischende Getränke und Snacks. Internetlounge.
Zimmer
189 traditionelle, auf Stelzen gebaute Holzbungalows und 12 Pool Villas am Hügel wurden schonend in die naturbelassene Anlage integriert. Sie sind geschmackvoll eingerichtet mit Dusche, WC, Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Balkon oder Terrasse mit Sonnenliegen.
Sie verfügen zusätzlich über eine zweite Terrasse.
189 traditionelle, auf Stelzen gebaute Holzbungalows und 12 Pool Villas am Hügel wurden schonend in die naturbelassene Anlage integriert. Sie sind geschmackvoll eingerichtet mit Dusche, WC, Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Balkon oder Terrasse mit Sonnenliegen.
Deluxe Garden Villa (72): 45 m² moderne Villen, etwas zurück versetzt, inmitten des tropischen Gartens gelegen.
Deluxe Premium Bungalow (37): 59 m² gross, in der 2. Reihe zum Strand.
Sie verfügen zusätzlich über eine zweite Terrasse.
Deluxe Sea View Bungalow (12): Gleich wie Deluxe Premium Bungalows, jedoch mit Meersich.
Beachfront Junior Suite (14): 79 m² gross in der vordersten Reihe gelegen, mit grosser Terrasse und Pavilion.
ab CHF 108.– / pro Person
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