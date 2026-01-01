189 traditionelle, auf Stelzen ge­baute Holzbungalows und 12 Pool Villas am Hügel wurden schonend in die naturbelassene Anlage integriert. Sie sind geschmackvoll eingerichtet mit Dusche, WC, Klimaanlage, Telefon, gratis Inter­netzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Balkon oder Terrasse mit Son­nen­liegen.

Deluxe Garden Villa (72): 45 m² moderne Villen, etwas zurück versetzt, inmitten des tropischen Gartens gelegen.

Deluxe Premium Bungalow (37): 59 m² gross, in der 2. Reihe zum Strand.

Sie verfügen zusätzlich über eine zweite Terrasse.

Deluxe Sea View Bungalow (12): Gleich wie Deluxe Premium Bun­ga­lows, jedoch mit Meersich.

Beachfront Junior Suite (14): 79 m² gross in der vordersten Reihe gelegen, mit grosser Terrasse und Pavilion.