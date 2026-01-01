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SAii Phi Phi Island Village

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Ko Phi Phi

Hier finden Strand- und Sonnenhungrige sowie Taucher und Schnorchler ihr Paradies. Ein gemütliches Resort in traumhafter Umgebung am Privatstrand. Bei Ebbe zieht sich das Meer weit zurück. Eine kleine Strandmauer schützt das Resort vor der natürlichen Erosion.

Beschreibung

Einleitung
Zwei grosse, schön angelegte Swim­ming­pools, Kinderpool, Wasserrutschbahn, Jacuzzi, Fitness­center, hübsches Spa mit grossem Angebot an Massagen und Spa Anwendungen. Gut aus­­­gerüstete PADI-Tauch­schule mit Kursen in mehreren Sprachen, Schnorcheln, Kajak, Pedalo, Tennis. Im neuen «Marine Discovery Centre» erfahren Sie mittels interaktiven Displays mehr über die Lebenszyklen und Gewohnheiten vieler Meeresarten dieser Region. Es gibt auch Projekte zur Wiederansiedlung von Clownfischen und Bambushaien. Ebenfalls werden Ausflüge angeboten, unter anderem frühmorgens zur bekannten Maya Beach, bevor die Tages­touristen aus Phuket ankommen. Ein paar lokale Restaurants und einige kleine Läden befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Hotel.
Lage
Am hellfarbenen, feinsandigen und flachabfallenden Loh­bagao Strand im Osten von Ko Phi Phi. Kein anderes Hotel befindet sich an diesem Strand. Transferzeit ab Phuket Flug­hafen oder Hotel ca. 2 Stunden.
Angebot
Vier Restaurants mit authentischen Gerichten (Seafood, Grilladen, thailändische und internatio­nale Küche). Das Thai Restaurant «Ruen Thai» auf dem Hügel bietet eine fantastische Aussicht. Eine Poolbar offeriert erfrischende Getränke und Snacks. Internetlounge.
Zimmer

189 traditionelle, auf Stelzen ge­baute Holzbungalows und 12 Pool Villas am Hügel wurden schonend in die naturbelassene Anlage integriert. Sie sind geschmackvoll eingerichtet mit Dusche, WC, Klimaanlage, Telefon, gratis Inter­netzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Balkon oder Terrasse mit Son­nen­liegen.
Deluxe Garden Villa (72): 45 m² moderne Villen, etwas zurück versetzt, inmitten des tropischen Gartens gelegen.
Deluxe Premium Bungalow (37): 59 m² gross, in der 2. Reihe zum Strand.

Sie verfügen zusätzlich über eine zweite Terrasse.
Deluxe Sea View Bungalow (12): Gleich wie Deluxe Premium Bun­ga­lows, jedoch mit Meersich.
Beachfront Junior Suite (14): 79 m² gross in der vordersten Reihe gelegen, mit grosser Terrasse und Pavilion.

ab CHF 108.– / pro Person

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