Panviman Resort
Ko Phangan
Beschreibung
Einleitung
Grosser Infinity-Swimmingpool mit Jacuzzi und Sonnendeck an erhöhter Lage. Panviman Spa, Fitnesscenter, Mountainbike-Verleih, Tauchen, Schnorcheln und Kajaks. Kleine Bibliothek, Souvenirladen. Zahlreiche Ausflüge und Aktivitäten werden vom Hotel angeboten.
Lage
An erhöhter Lage, neben dem feinsandigen Thong Nai Pan Strand im Nordosten der Insel gelegen, wo auch lokale Restaurants und Läden zu finden sind. Regelmässiger Hotelbus nach Thongsala, dem Hauptort im Westen der Insel (gegen Gebühr, ca. 45 Minuten). Ko Samui wird mit dem hoteleigenen Speedboot in 40 Minuten erreicht.
Angebot
Vom «Pan Sea» Restaurant geniessen Sie nicht nur das Frühstücksbuffet sondern auch eine spektakuläre Sicht auf den Thong Nai Pan Strand. Im «Stone Beach» Restaurant, am Strand gelegen, wird internationale und lokale Küche angeboten. An der Bar beim Pool werden tagsüber leichte Mahlzeiten und Erfrischungen serviert und abends spielt regelmässig eine Live-Band.
Zimmer
94 Zimmer sind in verschiedenen Gebäuden untergebracht. Sie verteilen sich zusammen mit 43 freistehenden Cottages und Villen unter Palmen am Hang. Sie sind gemütlich mit viel Holz eingerichtet und mit Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher und Safe ausgestattet. Bad mit Badewanne und separater Dusche. Von der Terrasse aus geniessen Sie einen herrlichen Blick aufs Meer und den Garten.
Auf der unteren Etage liegt das riesige Badezimmer mit grossem, runden Jacuzzi. Auf der oberen Etage befindet sich das Schlafzimmer, ein separater Wohnbereich und ein Balkon.
Lage am Hang mit Blick Richtung Strand. Sie werden die Privatsphäre und den Ausblick geniessen!
94 Zimmer sind in verschiedenen Gebäuden untergebracht. Sie verteilen sich zusammen mit 43 freistehenden Cottages und Villen unter Palmen am Hang. Sie sind gemütlich mit viel Holz eingerichtet und mit Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher und Safe ausgestattet. Bad mit Badewanne und separater Dusche. Von der Terrasse aus geniessen Sie einen herrlichen Blick aufs Meer und den Garten.
Superior Hotel (18): 32 m² gross in den beiden Haupthäusern gelegen.
Deluxe Jacuzzi Grande (17): 66 m² grosse, moderne Duplex Zimmer in Gebäuden an höchster Lage des Resorts untergebracht.
Auf der unteren Etage liegt das riesige Badezimmer mit grossem, runden Jacuzzi. Auf der oberen Etage befindet sich das Schlafzimmer, ein separater Wohnbereich und ein Balkon.
Family Jacuzzi Grande (4): Gleiche Lage und Einrichtung wie Deluxe Jacuzzi Grande, ebenfalls auf zwei Etagen, jedoch mit 100 m² Wohnfläche (inkl. Aussenfläche). Mit zwei Schlafzimmern – für 4 Personen.
Pool Villa (14): Ca. 80 m² gross mit geräumiger, teilweise überdachter Terrasse und grossem eigenem Pool (Grösse variert nach Zimmerlage), Sonnenliegen und Jacuzzi.
Lage am Hang mit Blick Richtung Strand. Sie werden die Privatsphäre und den Ausblick geniessen!
Pool Villa Grande (23): Ähnliche Einrichtung wie Pool Villa, auf 90 m² Fläche. Diese Villen liegen am Hang zwischen den Deluxe Jacuzzi Grande und der Klippe Richtung Meer hinaus mit toller Sicht ins Blaue.
ab CHF 56.– / pro Person
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