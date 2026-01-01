94 Zimmer sind in verschiedenen Gebäuden untergebracht. Sie verteilen sich zusammen mit 43 freistehenden Cottages und Villen unter Palmen am Hang. Sie sind gemütlich mit viel Holz eingerichtet und mit Klima­anlage, Fernseher, Telefon, gratis Inter­netzu­gang, Mini­bar, Kaffee-/Teekocher und Safe ausgestattet. Bad mit Badewanne und separater Dusche. Von der Terrasse aus genies­sen Sie einen herrlichen Blick aufs Meer und den Garten.

Superior Hotel (18): 32 m² gross in den beiden Haupthäusern gelegen.

Deluxe Jacuzzi Grande (17): 66 m² grosse, moderne Duplex Zimmer in Gebäuden an höchster Lage des Resorts untergebracht.

Auf der unteren Etage liegt das riesige Badezimmer mit grossem, runden Jacuzzi. Auf der oberen Etage befindet sich das Schlafzimmer, ein separater Wohn­bereich und ein Balkon.

Family Jacuzzi Grande (4): Gleiche Lage und Einrichtung wie Deluxe Jacuzzi Grande, ebenfalls auf zwei Etagen, jedoch mit 100 m² Wohnfläche (inkl. Aussenfläche). Mit zwei Schlafzimmern – für 4 Personen.

Pool Villa (14): Ca. 80 m² gross mit geräumiger, teilweise überdachter Terrasse und grossem eigenem Pool (Grösse variert nach Zimmerlage), Sonnen­liegen und Jacuzzi.

Lage am Hang mit Blick Richtung Strand. Sie werden die Privatsphäre und den Ausblick geniessen!

Pool Villa Grande (23): Ähnliche Einrichtung wie Pool Villa, auf 90 m² Fläche. Diese Villen liegen am Hang zwischen den Deluxe Jacuzzi Grande und der Klippe Richtung Meer hinaus mit toller Sicht ins Blaue.