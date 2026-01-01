63 modern und hell eingerichtete Zimmer und Suiten mit Balkon oder Terrasse, Klimaanlage, Decken­ventilator, Telefon, gratis Internet­­zu­gang, Fern­seher, Minibar, Kaf­fee-/­Tee­kocher, Safe, Föhn und Regen­dusche aus­­ge­stattet.

Deluxe (13): 35 m² gross mit Terrasse.

Deluxe Pool View (28): Gleich wie Deluxe mit Poolsicht.

Deluxe Pool Access (4): Gleich wie Deluxe, im Parterre mit direktem Zugang zum Pool

Ocean View Deluxe (9): 45 m² gross, luxuriös eingerichtet in der «Premium Zone», im 2.

Stock direkt am Strand gelegen mit Ter­ras­­se und uneingeschränkter Meersicht.

Ocean Front Deluxe (9): Gleich wie Ocean View Deluxe, im Parterre direkt am Strand gelegen, mit eingeschränkter Privatsphäre.

Rasa 2-Bedroom Family Suite (1): 105 m² grosse Suite mit zwei separaten Schlafzimmern, welche durch einen gemeinsamen Wohnraum miteinander verbunden sind. Der Wohnraum verfügt über ein gemütliches Sofa, Fernseher, ein kleiner Esstisch sowie eine Kochnische mit Mikrowelle.