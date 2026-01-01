Buri Rasa Village Phangan
Ko Phangan
Beschreibung
Einleitung
Swimmingpool, Spa, Fitnesszenter und Yoga. Im «Village Square» gibt es einige Geschäfte und kleine Verpflegungsmöglichkeit. Ausflugsangebot im Hotel und Kochkurse.
Lage
Direkt am Thong Nai Pan Beach gelegen mit lokalen Restaurants und Einkaufsläden in unmittelbarer Nähe. Ko Samui wird in ca. 50 Minuten mit dem Speedboot erreicht.
Angebot
Restaurant und Bar am Strand. Café mit leichten Mahlzeiten und frischem Gebäck.
Zimmer
63 modern und hell eingerichtete Zimmer und Suiten mit Balkon oder Terrasse, Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Regendusche ausgestattet.
Stock direkt am Strand gelegen mit Terrasse und uneingeschränkter Meersicht.
63 modern und hell eingerichtete Zimmer und Suiten mit Balkon oder Terrasse, Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Regendusche ausgestattet.
Deluxe (13): 35 m² gross mit Terrasse.
Deluxe Pool View (28): Gleich wie Deluxe mit Poolsicht.
Deluxe Pool Access (4): Gleich wie Deluxe, im Parterre mit direktem Zugang zum Pool
Ocean View Deluxe (9): 45 m² gross, luxuriös eingerichtet in der «Premium Zone», im 2.
Stock direkt am Strand gelegen mit Terrasse und uneingeschränkter Meersicht.
Ocean Front Deluxe (9): Gleich wie Ocean View Deluxe, im Parterre direkt am Strand gelegen, mit eingeschränkter Privatsphäre.
Rasa 2-Bedroom Family Suite (1): 105 m² grosse Suite mit zwei separaten Schlafzimmern, welche durch einen gemeinsamen Wohnraum miteinander verbunden sind. Der Wohnraum verfügt über ein gemütliches Sofa, Fernseher, ein kleiner Esstisch sowie eine Kochnische mit Mikrowelle.
ab CHF 80.– / pro Person
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