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Buri Rasa Village Phangan

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Ko Phangan

Ein idyllischer Ort; ideal um auszuspannen und das tropische Ambiente zu geniessen.

Beschreibung

Einleitung
Swimmingpool, Spa, Fitnesszenter und Yoga. Im «Village Square» gibt es einige Geschäfte und kleine Verpflegungsmöglichkeit. Aus­flugs­angebot im Hotel und Kochkurse.
Lage
Direkt am Thong Nai Pan Beach gelegen mit lokalen Restaurants und Einkaufs­läden in unmittelbarer Nähe. Ko Samui wird in ca. 50 Minuten mit dem Speedboot erreicht.
Angebot
Restaurant und Bar am Strand. Café mit leichten Mahl­zeiten und frischem Gebäck.
Zimmer

63 modern und hell eingerichtete Zimmer und Suiten mit Balkon oder Terrasse, Klimaanlage, Decken­ventilator, Telefon, gratis Internet­­zu­gang, Fern­seher, Minibar, Kaf­fee-/­Tee­kocher, Safe, Föhn und Regen­dusche aus­­ge­stattet.
Deluxe (13): 35 m² gross mit Terrasse.
Deluxe Pool View (28): Gleich wie Deluxe mit Poolsicht.
Deluxe Pool Access (4): Gleich wie Deluxe, im Parterre mit direktem Zugang zum Pool
Ocean View Deluxe (9): 45 m² gross, luxuriös eingerichtet in der «Premium Zone», im 2.

Stock direkt am Strand gelegen mit Ter­ras­­se und uneingeschränkter Meersicht.
Ocean Front Deluxe (9): Gleich wie Ocean View Deluxe, im Parterre direkt am Strand gelegen, mit eingeschränkter Privatsphäre.
Rasa 2-Bedroom Family Suite (1): 105 m² grosse Suite mit zwei separaten Schlafzimmern, welche durch einen gemeinsamen Wohnraum miteinander verbunden sind. Der Wohnraum verfügt über ein gemütliches Sofa, Fernseher, ein kleiner Esstisch sowie eine Kochnische mit Mikrowelle.

ab CHF 80.– / pro Person

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