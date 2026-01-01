Anantara Rasananda Koh Phangan Villas
Ko Phangan
Beschreibung
Einleitung
Schön angelegter Swimmingpool mit integrierter Poolbar. Das Spa ist in einen atemberaubenden tropisch bewaldeten Hügel eingebaut. Fitnesscenter, Yoga und Wassersport wie Kajaking, Schnorcheln, Windsurfen und Tauchen. Das Hotel bietet zahlreiche Ausflüge an.
Lage
Das Hotel liegt traumhaft, am feinsandigen Thong Nai Pan Strand. Verschiedene lokale Restaurants findet man in Gehdistanz. Das hoteleigene Speedboot bringt Sie in 40 Minuten von Ko Samui aus direkt zum Resort. Am Pier in Ko Samui stehen den Gästen eine Lounge, wo Gepäck deponiert werden kann, sowie Duschen zur Verfügung, um eine mögliche Wartezeit angenehm zu gestalten.
Angebot
Im «The Bistro @ The Beach» Restaurant können Sie sowohl thailändische wie internationale Spezialitäten unter freiem Himmel im Sand oder im überdachten Pavillon geniessen. Das Restaurant «Yukinoya» verwöhnt Ihren Gaumen mit japanischen Spezialitäten. Wein- und Champagner Bar/Lounge, Poolbar.
Zimmer
Die 54 Suiten befinden sich in zweistöckigen Gebäuden mit jeweils 4 Einheiten, während die 10 Villen einzeln stehen. Sie verfügen alle über einen privaten Pool und sind im modernen asiatischen Stil eingerichtet. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, iPod-Station, Minibar, Kaffeemaschine, Safe, Föhn und Badezimmer mit Regendusche.
6 m² grosser Pool auf der Terrasse mit Gartensicht.
Im hinteren Teil der Anlage gelegen, über einen Holzsteg über das Wasser zugänglich und mit schöner Sicht auf die Lagunen-Teiche.
Die 54 Suiten befinden sich in zweistöckigen Gebäuden mit jeweils 4 Einheiten, während die 10 Villen einzeln stehen. Sie verfügen alle über einen privaten Pool und sind im modernen asiatischen Stil eingerichtet. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, iPod-Station, Minibar, Kaffeemaschine, Safe, Föhn und Badezimmer mit Regendusche.
Pool Suite (14): 80 m² grosse Suiten (inkl. Aussenfläche), in den hinteren Reihen der Anlage und auf der oberen Etage gelegen.
6 m² grosser Pool auf der Terrasse mit Gartensicht.
Garden Pool Suite (14): 90 m² gross (inkl. Aussenfläche) und zusätzlich mit Deckenventilator ausgestattet. Im Parterre der zweistöckigen Gebäude gelegen mit 6 m² grossem Pool, Sonnenliegen und einer Dusche im Garten. Eine Mauer rund um den Garten sorgt für Privatsphäre.
Lagoon Pool Villa (4): Diese 110 m² grossen Villen verfügen über einen grosszügigen Aussenbereich mit 6 m² grossem Pool, Dusche sowie einer gemütlichen Thai-Sala mit Tagesbett im Garten.
Im hinteren Teil der Anlage gelegen, über einen Holzsteg über das Wasser zugänglich und mit schöner Sicht auf die Lagunen-Teiche.
Ocean Pool Suite (11): Gleiche Grösse wie Pool Suite und auch auf der oberen Etage, jedoch in erster Reihe zum Strand gelegen mit schöner Sicht auf Strand und Meer.
Ocean Garden Pool Suite (11): Gleich wie Garden Pool Suite, jedoch 110 m² mit grösserer Aussenfläche und direkt am Strand gelegen, mit eigenen Sonnenliegen im Garten und am Strand.
Ocean Pool Villa (6): Ein absoluter Traum auf 220 m² Wohnfläche (inkl. Aussenfläche) – die freistehenden Villen verfügen über ein grosses Badezimmer, teilweise im Freien, mit grosser Badewanne und Regendusche. Sie liegen direkt am Strand mit 12 m² grossem Pool, Thai-Sala mit Tagesbett und herrlicher Meersicht.
ab CHF 169.– / pro Person
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