Die 54 Suiten befinden sich in zweistöckigen Gebäuden mit jeweils 4 Einheiten, während die 10 Villen einzeln stehen. Sie verfügen alle über einen privaten Pool und sind im modernen asiatischen Stil eingerichtet. Sie sind ausgestattet mit Klima­anlage, Telefon, gratis Inter­net­­zugang, Fernseher, iPod-Station, Mini­bar, Kaf­fee­maschine, Safe, Föhn und Bade­zimmer mit Regen­dusche.

Pool Suite (14): 80 m² grosse Suiten (inkl. Aussenfläche), in den hinteren Reihen der Anlage und auf der oberen Etage gelegen.

6 m² grosser Pool auf der Terrasse mit Garten­sicht.

Garden Pool Suite (14): 90 m² gross (inkl. Aussenfläche) und zusätzlich mit Deckenventilator ausgestattet. Im Parterre der zweistöckigen Gebäude gelegen mit 6 m² grossem Pool, Son­nen­liegen und einer Dusche im Garten. Eine Mauer rund um den Garten sorgt für Privats­phäre.

Lagoon Pool Villa (4): Diese 110 m² grossen Villen verfügen über einen grosszügigen Aussenbereich mit 6 m² grossem Pool, Dusche sowie einer gemütlichen Thai-Sala mit Tagesbett im Garten.

Im hinteren Teil der Anlage gelegen, über einen Holzsteg über das Wasser zugänglich und mit schöner Sicht auf die Lagunen-Teiche.

Ocean Pool Suite (11): Gleiche Grösse wie Pool Suite und auch auf der oberen Etage, jedoch in erster Reihe zum Strand gelegen mit schöner Sicht auf Strand und Meer.

Ocean Garden Pool Suite (11): Gleich wie Garden Pool Suite, jedoch 110 m² mit grösserer Aussenfläche und direkt am Strand gelegen, mit eigenen Sonnenliegen im Garten und am Strand.

Ocean Pool Villa (6): Ein absoluter Traum auf 220 m² Wohn­fläche (inkl. Aussenfläche) – die freistehenden Villen verfügen über ein grosses Badezimmer, teilweise im Freien, mit grosser Badewanne und Regendusche. Sie liegen direkt am Strand mit 12 m² grossem Pool, Thai-Sala mit Tages­bett und herrlicher Meer­­sicht.