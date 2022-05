Khao Lak Reisen

Khao Lak befindet sich etwa 100 Kilometer nördlich von Phuket. Gäste finden hier traumhafte Strände mit dschungelgrünem Hinterland kombiniert mit komfortablen Hotels in allen Preisklassen. Eben das Paradies für Familien, Paare aber auch diejenigen, die Ruhe suchen! Langeweile wird nie aufkommen, denn jeder Gast kann seine Ferien abwechslungsreich gestalten. Unternehmen Sie eine Dschungelwanderung durch den Lam Ru Nationalpark, die Sie zu einer kleinen Bucht am Small Sandy Beach führt. Oder besuchen Sie per Elefanten-Trekking den Sai Rung Wasserfall. Beliebt sind auch Touren zur Phang Nga Bucht, wo Sie über vierzig Kalksteinfelsen bewundern können. Diese Naturwunder sind bis zu 300 Meter hoch und ragen majestätisch aus dem Wasser. Unsere Spezialisten erstellen Ihnen ein individuelles Angebot, das genau Ihren Bedürfnissen entspricht.