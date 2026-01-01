Manila Reisen
Einen romantischen Sonnenuntergang am Baywalk erleben
The Peninsula
ab CHF 119.– / pro Person
Manila
The Peninsula verfügt über einen grossen Swimmingpool in gepflegter Gartenumgebung. Im gut ausgerüsteten...
Okura Manila
ab CHF 106.– / pro Person
Manila
Ein Infinity-Pool auf dem Dach mit Blick auf die Skyline, ein modern ausgestattetes Fitnesscenter und erholsame...
Belmont
ab CHF 63.– / pro Person
Manila
Dachgarten mit Swimmingpool und Massagebereich, Kinderpool, Jacuzzi, modernes Fitnesscenter mit Sauna und Dampfbad,...
The Picasso
ab CHF 56.– / pro Person
Manila
In der Kunstgalerie «Altro Mondo Arte Contemporanea» werden wechselnd Kunstwerke von lokalen philippinischen...
The Bayleaf Intramuros
ab CHF 54.– / pro Person
Manila
Erkunden Sie den spannenden Stadtteil Intramuros auf eigene Faust oder lernen Sie auf einer Stadtrundfahrt die...
Holiday Inn Express Manila Newport City
ab CHF 43.– / pro Person
Manila
Das Fitnesscenter hat rund um die Uhr geöffnet. Selbstbedienungswäscherei und kleines Business Center.
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