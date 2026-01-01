Coron Bay Reisen
Wohlfühlparadies für Taucher und Naturfreunde
Amanpulo
Preis auf Anfrage
Palawan
Grosszügiger Swimmingpool umgeben von Pavillons. Das «Aman Spa» liegt an traumhafter Hanglage mit einzigartigem...
Discovery Coron
ab CHF 115.– / pro Person
Palawan
Entspannen Sie am 700 m langen, puderfeinen Sandstrand, in einem der beiden Swimmingpools oder im Spa. Zu den...
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