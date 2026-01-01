El Nido & Palawan Reise vom Spezialisten

Lage und Anreise: So erreichen Sie El Nido

Palawan liegt im Westen der Philippinen und erstreckt sich langgezogen zwischen Südchinesischem Meer und Sulusee. El Nido befindet sich an der Nordspitze der Insel, die Provinzhauptstadt Puerto Princesa deutlich weiter südlich. Für die Anreise gibt es zwei bewährte Varianten: den Inlandflug ab Manila oder Cebu direkt nach El Nido oder den Flug nach Puerto Princesa mit anschliessendem Transfer auf dem Landweg. Welche Route sinnvoll ist, hängt von Ihrem Reiseverlauf und dem gewählten Resort ab – unsere Spezialisten stimmen Flüge, Transfers und Unterkünfte aufeinander ab, damit die Wege vor Ort kurz bleiben.

Der Charakter der Region

Vor der Küste von El Nido liegt das Bacuit-Archipel, eine Inselgruppe aus steilen Kalksteinfelsen mit Lagunen, kleinen Stränden und klarem Wasser. Erkundet wird sie klassisch per Auslegerboot: Tagesausflüge verbinden Badestopps, Schnorchelplätze und Lagunenbesuche miteinander. Südlich davon liegt der unterirdische Fluss von Puerto Princesa, der zum UNESCO-Welterbe gehört und sich gut als Zwischenhalt auf dem Landweg einplanen lässt.

El Nido selbst ist ein lebhafter Küstenort mit Restaurants, Touranbietern und einer breiten Auswahl an Unterkünften. Wer mehr Ruhe sucht, weicht auf die vorgelagerten Inseln oder auf abgelegenere Strandabschnitte der Hauptinsel aus. Grosse Hotelanlagen mit umfangreicher Infrastruktur, wie man sie aus anderen Feriendestinationen Asiens kennt, sind hier die Ausnahme – der Massstab bleibt überschaubar.

Insel-Resort oder Hotel im Ort?

Bei der Hotelwahl lohnt sich eine Grundsatzentscheidung. Resorts auf vorgelagerten Privatinseln sind nur per Boot erreichbar, bieten viel Abgeschiedenheit und organisieren Verpflegung, Ausflüge und Aktivitäten meist direkt im Haus. Hotels im Ort El Nido oder an den Stränden der Hauptinsel lassen Ihnen dagegen mehr Flexibilität: Restaurants, Bootsanleger und Anbieter für Tagestouren liegen in Gehdistanz.

Die Region eignet sich besonders für:

Badeferien als Abschluss einer Philippinen-Rundreise

Schnorchler und Taucher, die abwechslungsreiche Riffe in Reichweite der Unterkunft suchen

Hochzeitsreisende, die ein zurückgezogenes Insel-Resort bevorzugen

Individualreisende, die Ausflüge gerne spontan vor Ort planen

Reisezeit und sinnvolle Kombinationen

Als günstigste Reisezeit für Palawan gilt allgemein die Trockenzeit von etwa Dezember bis Mai; in den übrigen Monaten fällt deutlich mehr Regen, und Bootsausflüge können dann wetterbedingt ausfallen. Wer seine Reise in diese Zeit legt, sollte früh buchen – die Kapazitäten der kleineren Resorts sind begrenzt.

Gut kombinieren lässt sich El Nido mit der Inselgruppe um Coron im Norden, die vor allem für ihre Wracktauchplätze bekannt ist und per Boot oder Inlandflug erreichbar ist. Ebenso bewährt ist die Verbindung mit Cebu und Bohol oder ein Zwischenstopp in Manila zu Beginn oder am Ende der Reise. Unsere Spezialisten stellen Ihnen eine Route zusammen, die Rundreise-Etappen und Badeferien sinnvoll verbindet – abgestimmt auf Reisezeit, Budget und Ihre Vorstellungen von Strand und Programm.