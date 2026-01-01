Negros Reisen
Naturliebhaber und Taucher aufgepasst!
Atmosphere Resort
ab CHF 151.– / pro Person
Negros
Das PADI Tauchcenter steht sowohl Erfahrenen als auch Anfängern offen. Im September 2024 wurde zudem ein grosses...
Manami Resort
ab CHF 148.– / pro Person
Negros
Das Manami Resort legt den Fokus klar auf Ruhe und Erholung. Gäste können am Strand entspannen, den Infinity-Pool...
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