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Negros, Philippinen

Negros Reisen

Naturliebhaber und Taucher aufgepasst!

Die wunderschöne Insel Negros wird von imposanten Vulkanen dominiert und ist durch seine spektakulären Landschaften ein absolut einmaliges Reiseziel. Auch wenn die Strände auf Negros nicht blütenweiss sind, sondern eher bräunlich, eignen sie sich perfekt, um dort eine entspannte Auszeit zu geniessen! Egal, über welchen der beiden Flughäfen von Negros Sie auf die Insel kommen, die parkähnliche Natur der Insel wird Sie schnell in ihren Bann ziehen.

Wenn Sie sich dafür entschieden haben, einen Abstecher nach Negros zu machen, freuen Sie sich auf eine schöne Zeit in der freien Natur: Trekkingfans kommen hier voll und ganz auf ihre Kosten.

Entdecken Sie beispielsweise den Vulkan Kanlaon, der fast 2.500 Meter hoch ist. Hier können Sie sogar fast bis zu seinem Gipfel wandern. Tauchgänge vor der Küste von Negros eröffnen Ihnen hingegen einen grossartige Unterwasserwelt. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten für mehr Informationen.

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