Beschreibung

Einleitung Dachgarten mit Swimmingpool und Massagebereich, Kinder­pool, Jacuzzi, modernes Fitnesscenter mit Sauna und Dampfbad, Business Center.

Lage In Newport City, einem Wohn-, Ge­schäfts-, Unterhaltungs- und Hotelviertel beim internationalen Flughafen von Manila. In fünf Minuten gelangen Sie über die Fuss­gängerbrücke ins Terminal 3 des Flughafens. Das Ein­kaufs- und Unter­haltungs­zentrum «New­port Mall» liegt ebenfalls in Geh­dis­tanz.

Angebot Im «Café Belmont» werden die Gäste mit internationalen Gerichten verköstigt. Drinks und Snacks gibt es an der «Rooftop 11» Bar und frisches Gebäck in der «Naahim Bakery».