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Belmont

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Manila

Ein angenehmes Flug­hafen­­hotel für einen Kurzaufenthalt. Die Lage unmittelbar neben dem Flughafen sowie der kostenlose Shuttle­service nach Fahrplan zu den Terminals 1, 2 und 3 sind praktisch und erlauben ein stress­freies Reisen.

Beschreibung

Einleitung
Dachgarten mit Swimmingpool und Massagebereich, Kinder­pool, Jacuzzi, modernes Fitnesscenter mit Sauna und Dampfbad, Business Center.
Lage
In Newport City, einem Wohn-, Ge­schäfts-, Unterhaltungs- und Hotelviertel beim internationalen Flughafen von Manila. In fünf Minuten gelangen Sie über die Fuss­gängerbrücke ins Terminal 3 des Flughafens. Das Ein­kaufs- und Unter­haltungs­zentrum «New­port Mall» liegt ebenfalls in Geh­dis­tanz.
Angebot
Im «Café Belmont» werden die Gäste mit internationalen Gerichten verköstigt. Drinks und Snacks gibt es an der «Rooftop 11» Bar und frisches Gebäck in der «Naahim Bakery».
Zimmer
Die 480 kompakten Zimmer sind modern gestaltet und bieten Ausblicke zum Flughafen, dem Garten oder zur Stadt. Alle Zimmer sind ausgestattet mit Bad/Dusche, einem Schreibtisch, Klima­an­lage, Fernseher, Telefon, gratis Internet­zu­gang, Kühlschrank, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn.
Standard: 23 m² grosse Zimmer mit allen nötigen Annehmlichkeiten für einen Kurz­aufenthalt.
Corner: etwas geräumigere und einladende Eckzimmer mit Blick auf die Stadt oder den Flughafen.
Premier: komfortable Zimmer in den oberen Etagen gelegen mit bequemem Zugang zum Rooftop Pool.
Family: 2 angrenzende Zimmer der Standard-Kategorie, ideal für 4 Erwachsene oder Familien mit 2 Kindern.
ab CHF 63.– / pro Person

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