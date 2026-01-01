Belmont
Manila
Beschreibung
Einleitung
Dachgarten mit Swimmingpool und Massagebereich, Kinderpool, Jacuzzi, modernes Fitnesscenter mit Sauna und Dampfbad, Business Center.
Lage
In Newport City, einem Wohn-, Geschäfts-, Unterhaltungs- und Hotelviertel beim internationalen Flughafen von Manila. In fünf Minuten gelangen Sie über die Fussgängerbrücke ins Terminal 3 des Flughafens. Das Einkaufs- und Unterhaltungszentrum «Newport Mall» liegt ebenfalls in Gehdistanz.
Angebot
Im «Café Belmont» werden die Gäste mit internationalen Gerichten verköstigt. Drinks und Snacks gibt es an der «Rooftop 11» Bar und frisches Gebäck in der «Naahim Bakery».
Zimmer
Die 480 kompakten Zimmer sind modern gestaltet und bieten Ausblicke zum Flughafen, dem Garten oder zur Stadt. Alle Zimmer sind ausgestattet mit Bad/Dusche, einem Schreibtisch, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Kühlschrank, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn.
Standard: 23 m² grosse Zimmer mit allen nötigen Annehmlichkeiten für einen Kurzaufenthalt.
Corner: etwas geräumigere und einladende Eckzimmer mit Blick auf die Stadt oder den Flughafen.
Premier: komfortable Zimmer in den oberen Etagen gelegen mit bequemem Zugang zum Rooftop Pool.
Family: 2 angrenzende Zimmer der Standard-Kategorie, ideal für 4 Erwachsene oder Familien mit 2 Kindern.
Standard: 23 m² grosse Zimmer mit allen nötigen Annehmlichkeiten für einen Kurzaufenthalt.
Corner: etwas geräumigere und einladende Eckzimmer mit Blick auf die Stadt oder den Flughafen.
Premier: komfortable Zimmer in den oberen Etagen gelegen mit bequemem Zugang zum Rooftop Pool.
Family: 2 angrenzende Zimmer der Standard-Kategorie, ideal für 4 Erwachsene oder Familien mit 2 Kindern.
ab CHF 63.– / pro Person
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