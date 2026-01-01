Boracay Reisen
Ein Ferienziel für Geniesser
Shangri-La's Boracay Resort & Spa
ab CHF 224.– / pro Person
Boracay
Drei Swimmingpools, «Chi Spa» mit traumhaftem Ausblick, Yoga, Tennis und Pickleball, Fitnesscenter, Boutique, Kids...
Discovery Boracay
ab CHF 133.– / pro Person
Boracay
Grosser Swimmingpool mit Kinderbereich, Jacuzzi und Poolbar. Ein weiterer Pool und freistehende Jacuzzis befinden...
The Lind Boracay
ab CHF 132.– / pro Person
Boracay
Inmitten der Anlage befindet sich der schöne Hauptpool mit Kinderbecken und Jacuzzi. Vom Infinity Pool und der...
Mövenpick Resort & Spa Boracay
ab CHF 95.– / pro Person
Boracay
Die riesige Poolanlage mit 3'300 m² ist zurzeit die grösste der Insel Boracay. Für noch mehr Bewegung besuchen Sie...
Coast Boracay
ab CHF 75.– / pro Person
Boracay
Im grossen Innenhof in der Mitte des Hotels gibt es zwei separate Poolbereiche mit Liegen und einen Kinderpool. Der...
Boracay Reiseguide: White Beach und die richtige Saison
Der White Beach ist der Grund, warum Boracay weltberühmt wurde: rund vier Kilometer puderfeiner, weisser Sand, gesäumt von Palmen und einem flach abfallenden, türkisblauen Meer. Der Strand gliedert sich in drei Abschnitte – die sogenannten Stations: Rund um Station 1 im Norden liegen viele der eleganteren Resorts, bei Station 2 pulsiert das Leben mit Restaurants und Geschäften, Station 3 im Süden ist die ruhigste Ecke. Zum Tagesabschluss gehört ein Klassiker: der Sonnenuntergang, den Sie am schönsten vom Wasser aus bei einem Segeltörn mit einem traditionellen Paraw-Auslegerboot erleben.
Wer mehr als Strandleben sucht, wird ebenfalls fündig: Der Puka Beach im Norden ist deutlich ruhiger und für seinen groben Muschelsand bekannt, der Bulabog Beach an der Ostküste gilt als eines der bekanntesten Kitesurf-Reviere Asiens. Taucher und Schnorchler erkunden die Riffe rund um die Insel, etwa an der Steilwand von Yapak.
Entscheidend für gelungene Boracay Ferien ist die Saison: Während des Nordost-Monsuns – Amihan genannt, etwa von Dezember bis Mai – liegt der White Beach im Windschatten, das Meer ist ruhig und das Wetter überwiegend trocken. Diese Monate gelten als beste Reisezeit, besonders beliebt sind Januar bis April. In der Habagat-Zeit von etwa Juni bis November dreht der Wind auf Südwest: Am White Beach kann es dann windig und regnerischer werden, dafür liegt nun der Bulabog Beach geschützt.
Zwischen Juli und Oktober sind zudem Taifune möglich. Mehr zum Klima des Archipels finden Sie in den Philippinen Reiseinformationen.
Die Anreise erfolgt in der Regel über Manila oder Cebu mit einem Anschlussflug nach Caticlan, von wo Sie ein kurzer Bootstransfer auf die Insel bringt; alternativ landen Sie im etwas weiter entfernten Kalibo. Sehr schön lässt sich Boracay mit weiteren Inseln des Archipels kombinieren – Inspiration dazu bietet unsere Seite Philippinen Reisen. Unsere Spezialisten kennen die Resorts auf Boracay persönlich und finden das passende Haus für Sie.
Häufige Fragen zu Boracay
Die trockeneren Monate von Dezember bis Mai gelten als beste Reisezeit für Boracay – dann liegt der White Beach im Windschatten des Nordost-Monsuns (Amihan) und das Meer ist ruhig. Von Juni bis November bringt der Südwest-Monsun (Habagat) mehr Wind und Regen an die Westküste, zwischen Juli und Oktober sind Taifune möglich.
Üblich ist ein Flug über Manila oder Cebu nach Caticlan; von dort erreichen Sie die Insel mit einem kurzen Bootstransfer. Alternativ bietet sich der Flughafen Kalibo an, von dem aus ein längerer Landtransfer zum Hafen nötig ist. Unsere Spezialisten organisieren sämtliche Flüge und Transfers für Sie.
Der White Beach an der Westküste ist der Klassiker für Badeferien mit Restaurants und berühmten Sonnenuntergängen; sein südlicher Abschnitt um Station 3 ist am ruhigsten. Deutlich stiller ist der Puka Beach im Norden, während der Bulabog Beach an der Ostküste Kite- und Windsurfer anzieht. Eine Übersicht unserer Lieblingshäuser finden Sie oben auf dieser Seite.
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