Boracay Reiseguide: White Beach und die richtige Saison

Der White Beach ist der Grund, warum Boracay weltberühmt wurde: rund vier Kilometer puderfeiner, weisser Sand, gesäumt von Palmen und einem flach abfallenden, türkisblauen Meer. Der Strand gliedert sich in drei Abschnitte – die sogenannten Stations: Rund um Station 1 im Norden liegen viele der eleganteren Resorts, bei Station 2 pulsiert das Leben mit Restaurants und Geschäften, Station 3 im Süden ist die ruhigste Ecke. Zum Tagesabschluss gehört ein Klassiker: der Sonnenuntergang, den Sie am schönsten vom Wasser aus bei einem Segeltörn mit einem traditionellen Paraw-Auslegerboot erleben.

Wer mehr als Strandleben sucht, wird ebenfalls fündig: Der Puka Beach im Norden ist deutlich ruhiger und für seinen groben Muschelsand bekannt, der Bulabog Beach an der Ostküste gilt als eines der bekanntesten Kitesurf-Reviere Asiens. Taucher und Schnorchler erkunden die Riffe rund um die Insel, etwa an der Steilwand von Yapak.

Entscheidend für gelungene Boracay Ferien ist die Saison: Während des Nordost-Monsuns – Amihan genannt, etwa von Dezember bis Mai – liegt der White Beach im Windschatten, das Meer ist ruhig und das Wetter überwiegend trocken. Diese Monate gelten als beste Reisezeit, besonders beliebt sind Januar bis April. In der Habagat-Zeit von etwa Juni bis November dreht der Wind auf Südwest: Am White Beach kann es dann windig und regnerischer werden, dafür liegt nun der Bulabog Beach geschützt.

Zwischen Juli und Oktober sind zudem Taifune möglich. Mehr zum Klima des Archipels finden Sie in den Philippinen Reiseinformationen.

Die Anreise erfolgt in der Regel über Manila oder Cebu mit einem Anschlussflug nach Caticlan, von wo Sie ein kurzer Bootstransfer auf die Insel bringt; alternativ landen Sie im etwas weiter entfernten Kalibo. Sehr schön lässt sich Boracay mit weiteren Inseln des Archipels kombinieren – Inspiration dazu bietet unsere Seite Philippinen Reisen. Unsere Spezialisten kennen die Resorts auf Boracay persönlich und finden das passende Haus für Sie.