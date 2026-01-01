The Picasso
Manila
Beschreibung
Einleitung
In der Kunstgalerie «Altro Mondo Arte Contemporanea» werden wechselnd Kunstwerke von lokalen philippinischen Künstlern ausgestellt. Fitnesscenter, Massagenangebot im «Qi Spa», Schönheitssalon und 24-Stunden Wi-Fi Lounge mit Getränkeservice. Jeweils am Samstag findet im schräg gegenüberliegenden Jaime Velasquez Park der beliebte Salcedo Mark mit einem breiten Spezialitäten Angebot statt (7-14 Uhr).
Lage
The Picasso Hotel befindet sich mitten im beliebten Stadtteil Makati und ist idealer Ausgangsort für Aktivitäten aller Art. Die bekannten Shoppingcenter Greenbelt und Glorietta sind zu Fuss in rund 15 Minuten erreichbar. Zum Flughafen sind es je nach Verkehrssituation 30-60 Minuten Fahrzeit.
Angebot
Das im Bistro-Bar Stil gestaltete Restaurant «Pablo» bietet ein Menü mit klassischen wie auch kreativen europäischen Spezialitäten. Zahlreiche Restaurants dieses Stadtviertels können Sie zu Fuss in wenigen Minuten erreichen.
Zimmer
Das Hotel verfügt über insgesamt 144 Zimmer, welche alle kunstvoll und mit unterschiedlichen Farbtönen und -konzepten gestaltet sowie mit modernen Annehmlichkeiten ausgestattet sind. Alle Zimmer verfügen über grosse Fenster, einen Balkon sowie eine kleine Kochnische, Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Multimedia Station, Minibar, Kaffee-/Teekocher und Föhn.
Das Hotel verfügt über insgesamt 144 Zimmer, welche alle kunstvoll und mit unterschiedlichen Farbtönen und -konzepten gestaltet sowie mit modernen Annehmlichkeiten ausgestattet sind. Alle Zimmer verfügen über grosse Fenster, einen Balkon sowie eine kleine Kochnische, Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Multimedia Station, Minibar, Kaffee-/Teekocher und Föhn.
Malaga Studio (96): Diese 45 m² grossen Zimmer befinden sich auf den Stockwerken 6 bis 9.
Andalusia Junior Suite (6): Diese Suiten sind Eckzimmer, bieten einen separaten Wohnbereich und sind mit 81 m² Wohnfläche wesentlich grösser.
Barcelona Suite (32): Diese Suiten befinden sich auf den Etagen 2 bis 5, bieten ebenfalls einen separaten Wohnbereich und sind mit 88 m² Wohnfläche noch grösser.
ab CHF 56.– / pro Person
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