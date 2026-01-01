Das Hotel verfügt über insgesamt 144 Zimmer, welche alle kunstvoll und mit unterschiedlichen Farb­tönen und -konzepten gestaltet sowie mit modernen An­nehm­lich­keiten ausgestattet sind. Alle Zimmer verfügen über grosse Fenster, einen Balkon sowie eine kleine Koch­nische, Bad/Dusche, Klimaanlage, Fern­­­­seher, Telefon, gratis Internetzugang, Multi­media Station, Minibar, Kaffee-/Tee­kocher und Föhn.

Malaga Studio (96): Diese 45 m² grossen Zimmer befinden sich auf den Stockwerken 6 bis 9.

Andalusia Junior Suite (6): Diese Suiten sind Eckzimmer, bieten einen separaten Wohnbereich und sind mit 81 m² Wohnfläche wesentlich grösser.



Bar­celona Suite (32): Diese Suiten befinden sich auf den Etagen 2 bis 5, bieten ebenfalls einen separaten Wohn­­bereich und sind mit 88 m² Wohn­fläche noch grösser.