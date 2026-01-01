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The Picasso

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Manila

Das einzigartige, kreative Design und die zentrale Lage machen dieses Themenhotel zur idealen Adresse für Kunstliebhaber und Shoppingbegeisterte. Hier trifft Unvergängliches und die moderne Gegenwart zusammen.

Beschreibung

Einleitung
In der Kunstgalerie «Altro Mondo Arte Contemporanea» werden wechselnd Kunstwerke von lokalen philippinischen Künstlern ausgestellt. Fitness­center, Massagenangebot im «Qi Spa», Schön­heits­salon und 24-Stunden Wi-Fi Lounge mit Ge­tränke­service. Jeweils am Sam­stag­ findet im schräg gegenüberliegenden Jaime Velas­quez Park der beliebte Salcedo Mark mit einem breiten Spezialitäten Angebot statt (7-14 Uhr).
Lage
The Picasso Hotel befindet sich mitten im beliebten Stadtteil Makati und ist idealer Ausgangsort für Aktivitäten aller Art. Die bekannten Shoppingcenter Greenbelt und Glorietta sind zu Fuss in rund 15 Minuten erreichbar. Zum Flughafen sind es je nach Verkehrssituation 30-60 Minuten Fahr­zeit.
Angebot
Das im Bistro-Bar Stil ge­stal­tete Restaurant «Pablo» bietet ein Menü mit klassischen wie auch kreativen euro­pä­ischen Spezia­li­täten. Zahlreiche Res­tau­rants dieses Stadtviertels können Sie zu Fuss in wenigen Minuten erreichen.
Zimmer

Das Hotel verfügt über insgesamt 144 Zimmer, welche alle kunstvoll und mit unterschiedlichen Farb­tönen und -konzepten gestaltet sowie mit modernen An­nehm­lich­keiten ausgestattet sind. Alle Zimmer verfügen über grosse Fenster, einen Balkon sowie eine kleine Koch­nische, Bad/Dusche, Klimaanlage, Fern­­­­seher, Telefon, gratis Internetzugang, Multi­media Station, Minibar, Kaffee-/Tee­kocher und Föhn.
Malaga Studio (96): Diese 45 m² grossen Zimmer befinden sich auf den Stockwerken 6 bis 9.
Andalusia Junior Suite (6): Diese Suiten sind Eckzimmer, bieten einen separaten Wohnbereich und sind mit 81 m² Wohnfläche wesentlich grösser.


Bar­celona Suite (32): Diese Suiten befinden sich auf den Etagen 2 bis 5, bieten ebenfalls einen separaten Wohn­­bereich und sind mit 88 m² Wohn­fläche noch grösser.

ab CHF 56.– / pro Person

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