Cebu Reisen
Cebu Ferien zwischen Traumstränden, Kultur und Shopping
Shangri-La's Mactan Resort & Spa
ab CHF 105.– / pro Person
Cebu
2 grosse Swimmingpools, das wunderschöne «Chi Spa» bietet alles für beste Entspannung, Fitnesscenter, PADI...
Crimson Resort & Spa Mactan
ab CHF 137.– / pro Person
Cebu
Ein besonderes Merkmal des Resorts und Herzstück der Anlage ist der Infinity-Pool, der scheinbar nahtlos in das...
Cebu Beach Club
ab CHF 58.– / pro Person
Cebu
Der Infinity-Pool mit Blick auf das Meer ist perfekt für entspannte Stunden, während Kajakfahren, Schnorcheln oder...
Bluewater Maribago Beach Resort
ab CHF 74.– / pro Person
Cebu
3 Swimmingpools, «Amuma Spa», Wassersportangebote, Fitnesscenter, Tischtennis, Volleyball, Billard,...
Costabella Tropical Beach Hotel
ab CHF 53.– / pro Person
Cebu
Zwei gepflegte Swimmingpools, ein feiner Sandstrand sowie vielfältige Wassersportmöglichkeiten sorgen für...
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