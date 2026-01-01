Knecht Reisegruppe Gütesiegel
asien Reisen Gütesiegel
asienreisen
Cebu, Philippinen

Cebu Reisen

Cebu Ferien zwischen Traumstränden, Kultur und Shopping

Cebu Reisen versprechen eine bewegende Geschichte, Strände wie aus dem Bilderbuch und ein Shoppingparadies – und das ist nur ein winziger Auszug dessen, was Sie auf Cebu erwartet. Keine Frage, Cebu bietet die perfekten Voraussetzungen für unvergessliche Ferien. Aufgrund der sehr günstigen Lage entstand im Laufe der Jahre ein wichtiger Seehafen. Die spanischen Einflüsse werden bei einem gemütlichen Spaziergang durch Cebu rasch ersichtlich. Eine der wohl wichtigsten Sehenswürdigkeiten ist das Magellan-Kreuz, aber auch das Museum sollten Sie sich auf Ihren Cebu Reisen nicht entgehen lassen.

Cebu ist ausserdem bekannt für seine zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten. Sie sehen also, dass Cebu Ferien sämtliche Bedürfnisse abdecken! Im Tempel der Taoisten wird seit vielen Jahrhunderten die Lehre des Lao Tse aufbewahrt. Fragen Sie ganz einfach unsere Spezialisten nach Angeboten für Cebu Ferien.

Shangri-La's Mactan Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 105.– / pro Person
Cebu
2 grosse Swimming­pools, das wunderschöne «Chi Spa» bietet alles für beste Entspannung, Fitnesscenter, PADI...
Crimson Resort & Spa MactanHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 137.– / pro Person
Cebu
Ein besonderes Merkmal des Resorts und Herzstück der Anlage ist der Infinity-Pool, der scheinbar nahtlos in das...
Cebu Beach ClubHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 58.– / pro Person
Cebu
Der Infinity-Pool mit Blick auf das Meer ist perfekt für entspannte Stunden, während Kajakfahren, Schnorcheln oder...
Bluewater Maribago Beach ResortHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 74.– / pro Person
Cebu
3 Swimmingpools, «Amuma Spa», Wassersportangebote, Fit­ness­­center, Tischtennis, Volley­ball, Billard,...
Costabella Tropical Beach HotelHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 53.– / pro Person
Cebu
Zwei gepflegte Swimmingpools, ein feiner Sandstrand sowie vielfältige Wassersportmöglichkeiten sorgen für...

Schnorcheln auf den Philippinen

Bunte Korallenriffe auf den Philippinen entdecken

Tauchparadies Philippinen

Die opulente Unterwasserwelt der Philippinen erleben

Inselhopping

Erkunden Sie die wunderschönen Trauminseln der Philippinen

Reiseinformationen

Wertvolle und wichtige Tipps für die perfekten Philippinen Ferien

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren