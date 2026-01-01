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The Peninsula

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Manila

Klassischer Luxus und Eleganz vereint mit dem tadellosen Service der Peninsula Hotels machen dieses Hotel zum führenden Luxusangebot in Manila. Romantiker geniessen die feine Atmosphäre. Der «Afternoon Tea» in der Hotelhalle wird von einem Streichkonzert begleitet.

Beschreibung

Einleitung
The Peninsula ver­fügt über einen grossen Swimmingpool in gepflegter Gartenum­gebung. Im gut ausgerüsteten Fitnesscenter zählen Sie auf die Unterstützung von Personal Trainern. Luxu­riöser Spa, der keine Wünsche offen lässt, Sauna und Dampfbad.
Lage
Das Hotel ist zentral im Geschäfts­vier­tel Makati gelegen. Die grösseren Ein­kaufs­zentren befinden sich in Gehdistanz. Fahrzeit zum Flughafen ca. 45 Minuten.
Angebot
Im Restaurant «Old Manila» werden europäische Gerichte zubereitet, im «Escolta» können Sie den Showköchen bei der Zubereitung der Menüs zuschauen. Das «Spices» bietet eine exzellente asiatische Küche. In der «Peninsula Boutique» finden Sie ein reiches Angebot an Snacks und Deli­katessen. Stilvolle Bar Lounge «Salon de Ning» im 30er Jahre Ambiente. Poolbar mit Cock­tails und Snacks. Lassen Sie sich die abend­lichen Streich­kon­zerte in der eleganten Lobby Lounge nicht entgehen.
Zimmer

Die 497 Zimmer und Suiten entsprechen modernstem Standard und sind auf die zwei je elf­stöckigen Gebäude Ayala Tower und Makati Tower verteilt.
Deluxe (121): Die 41 m² grossen Zimmer mit gross­zügiger Raumaufteilung und Stadtblick ver­fügen über ein Marmorbad mit separater Dusche, eine Sitzecke, Schreibtisch, Klima­an­lage, Fernseher, Telefon, gratis Internet­zu­gang, Minibar, Safe und Kaffee-/­Teekocher.
Grand Deluxe (115): Mit 46 m² zählen sie zu den großzügigsten Gästezimmer und sind an bevorzugter Lage im Hotel zu finden.
Premier Suite (24): 88 m² grosse Suiten mit Schlaf- und separatem, grosszügigem Wohn­zimmer.

Mit Gallery Club Lounge Zugang, separatem Früh­­­­­­­­­­stück, «After­noon Tea» und Cocktails am Abend. Ideal für Familien mit zwei Kindern.
Executive Suite (16): 93 m² grosse Suiten, ebenfalls mit Gallery Club Lounge Zu­­­gang, separatem Früh­­­­­­­­­­stück, «After­noon Tea» und Cocktails am Abend.

ab CHF 119.– / pro Person

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