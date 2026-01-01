Die 497 Zimmer und Suiten entsprechen modernstem Standard und sind auf die zwei je elf­stöckigen Gebäude Ayala Tower und Makati Tower verteilt.

Deluxe (121): Die 41 m² grossen Zimmer mit gross­zügiger Raumaufteilung und Stadtblick ver­fügen über ein Marmorbad mit separater Dusche, eine Sitzecke, Schreibtisch, Klima­an­lage, Fernseher, Telefon, gratis Internet­zu­gang, Minibar, Safe und Kaffee-/­Teekocher.

Grand Deluxe (115): Mit 46 m² zählen sie zu den großzügigsten Gästezimmer und sind an bevorzugter Lage im Hotel zu finden.

Premier Suite (24): 88 m² grosse Suiten mit Schlaf- und separatem, grosszügigem Wohn­zimmer.

Mit Gallery Club Lounge Zugang, separatem Früh­­­­­­­­­­stück, «After­noon Tea» und Cocktails am Abend. Ideal für Familien mit zwei Kindern.

Executive Suite (16): 93 m² grosse Suiten, ebenfalls mit Gallery Club Lounge Zu­­­gang, separatem Früh­­­­­­­­­­stück, «After­noon Tea» und Cocktails am Abend.