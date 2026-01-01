The Peninsula
Manila
Beschreibung
Einleitung
The Peninsula verfügt über einen grossen Swimmingpool in gepflegter Gartenumgebung. Im gut ausgerüsteten Fitnesscenter zählen Sie auf die Unterstützung von Personal Trainern. Luxuriöser Spa, der keine Wünsche offen lässt, Sauna und Dampfbad.
Lage
Das Hotel ist zentral im Geschäftsviertel Makati gelegen. Die grösseren Einkaufszentren befinden sich in Gehdistanz. Fahrzeit zum Flughafen ca. 45 Minuten.
Angebot
Im Restaurant «Old Manila» werden europäische Gerichte zubereitet, im «Escolta» können Sie den Showköchen bei der Zubereitung der Menüs zuschauen. Das «Spices» bietet eine exzellente asiatische Küche. In der «Peninsula Boutique» finden Sie ein reiches Angebot an Snacks und Delikatessen. Stilvolle Bar Lounge «Salon de Ning» im 30er Jahre Ambiente. Poolbar mit Cocktails und Snacks. Lassen Sie sich die abendlichen Streichkonzerte in der eleganten Lobby Lounge nicht entgehen.
Zimmer
Die 497 Zimmer und Suiten entsprechen modernstem Standard und sind auf die zwei je elfstöckigen Gebäude Ayala Tower und Makati Tower verteilt.
Mit Gallery Club Lounge Zugang, separatem Frühstück, «Afternoon Tea» und Cocktails am Abend. Ideal für Familien mit zwei Kindern.
Die 497 Zimmer und Suiten entsprechen modernstem Standard und sind auf die zwei je elfstöckigen Gebäude Ayala Tower und Makati Tower verteilt.
Deluxe (121): Die 41 m² grossen Zimmer mit grosszügiger Raumaufteilung und Stadtblick verfügen über ein Marmorbad mit separater Dusche, eine Sitzecke, Schreibtisch, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe und Kaffee-/Teekocher.
Grand Deluxe (115): Mit 46 m² zählen sie zu den großzügigsten Gästezimmer und sind an bevorzugter Lage im Hotel zu finden.
Premier Suite (24): 88 m² grosse Suiten mit Schlaf- und separatem, grosszügigem Wohnzimmer.
Mit Gallery Club Lounge Zugang, separatem Frühstück, «Afternoon Tea» und Cocktails am Abend. Ideal für Familien mit zwei Kindern.
Executive Suite (16): 93 m² grosse Suiten, ebenfalls mit Gallery Club Lounge Zugang, separatem Frühstück, «Afternoon Tea» und Cocktails am Abend.
ab CHF 119.– / pro Person
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