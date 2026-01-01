Holiday Inn Express Manila Newport City
Manila
Beschreibung
Einleitung
Das Fitnesscenter hat rund um die Uhr geöffnet. Selbstbedienungswäscherei und kleines Business Center.
Lage
Das Hotel befindet sich in Newport City, direkt beim internationalen Flughafen von Manila. Eine grosse Auswahl von Restaurants von Fast Food bis hin zu gehobener, erstklassiger Küche, Einkaufsmöglichkeiten wie die «Newport Lifestyle Mall», Kinos, Glücksspiele sowie Live-Unterhaltung erreichen Sie bequem zu Fuss. Über die Runway Manila-Brücke gelangen Sie in wenigen Minuten zum Terminal 3.
Angebot
Der «Great Room» bietet für alle Gäste im Haus ein reichhaltiges Frühstücksbuffet von 06:00-10:00 Uhr an. Es steht auch ein «Grab-and-Go»-Konzept zur Verfügung.
Zimmer
Die 737 modernen und komfortablen Zimmer sind auf 10 Stockwerke verteilt und verfügen über einen Schreibtisch, Telefon, Fernseher, gratis Internetzugang, Safe, Tee- und Kaffeekocher, einen Kühlschrank sowie Bad/Dusche mit Föhn.
Standard: 21 m² grosse, helle und moderne Zimmer, ausgestattet mit einem Queen Bed oder zwei Einzelbetten, mit allen nötigen Annehmlichkeiten für einen erholsamen Kurzaufenthalt.
Standard: 21 m² grosse, helle und moderne Zimmer, ausgestattet mit einem Queen Bed oder zwei Einzelbetten, mit allen nötigen Annehmlichkeiten für einen erholsamen Kurzaufenthalt.
ab CHF 43.– / pro Person
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