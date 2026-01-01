Beschreibung

Einleitung Das Fitnesscenter hat rund um die Uhr geöffnet. Selbstbedienungswäscherei und kleines Business Center.

Lage Das Hotel befindet sich in Newport City, direkt beim internationalen Flughafen von Manila. Eine grosse Auswahl von Restaurants von Fast Food bis hin zu gehobener, erstklassiger Küche, Einkaufsmöglichkeiten wie die «Newport Lifestyle Mall», Kinos, Glücksspiele sowie Live-Unterhaltung erreichen Sie bequem zu Fuss. Über die Runway Manila-Brücke gelangen Sie in wenigen Minuten zum Terminal 3.

Angebot Der «Great Room» bietet für alle Gäste im Haus ein reichhaltiges Frühstücksbuffet von 06:00-10:00 Uhr an. Es steht auch ein «Grab-and-Go»-Konzept zur Verfügung.