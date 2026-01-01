Okura Manila
Manila
Beschreibung
Einleitung
Ein Infinity-Pool auf dem Dach mit Blick auf die Skyline, ein modern ausgestattetes Fitnesscenter und erholsame Spa-Behandlungen laden zum Entspannen ein.
Lage
Das Hotel befindet sich direkt gegenüber dem Terminal 3 des internationalen Flughafens von Manila. Eine Vielzahl an Restaurants sowie Einkaufsmöglichkeiten wie die «Newport Lifestyle Mall», Kinos, Thater, Casino und Live-Unterhaltung erreichen Sie bequem zu Fuss. Das Geschäftsviertel Makati und die aufstrebende «Bonifacio Global City (BGC)» sind in 20–30 Fahrminuten erreichbar.
Angebot
Das kulinarische Angebot entspricht höchstem Niveau. Im «Yamazato» geniessen Gäste authentische japanische Haute Cuisine, von Sushi und Sashimi bis hin zu Teppanyaki oder kunstvoll arrangierten Kaiseki-Menüs. Das «Yawaragi» serviert internationale und asiatische Gerichte in elegantem Ambiente. Für einen Aperitif oder einen Schlummertrunk empfiehlt sich die stilvolle «The Sora Rooftop Bar» mit Aussicht über die Stadt.
Zimmer
Die 185 Zimmer und Suiten überzeugen durch modernes Design, klare Linien und natürliche Materialien. Sanfte Farben, Shoji-Elemente und dezente Beleuchtung schaffen eine Atmosphäre der Ruhe und Harmonie. Die Zimmer sind ausgestattet mit Smart-TV, Nespresso-Maschine, Kühlschrank, Safe, gratis Internetzugang und Klimaanlage sowie grosszügigen Marmor-Badezimmer mit Badewanne und Regendusche.
Das Highlight ist jedoch das Badezimmer mit traditioneller japanischer Zypresse-Badewanne (Hinoki-Holz) für ein authentisch japanisches, entspannendes Erlebnis.
Die 185 Zimmer und Suiten überzeugen durch modernes Design, klare Linien und natürliche Materialien. Sanfte Farben, Shoji-Elemente und dezente Beleuchtung schaffen eine Atmosphäre der Ruhe und Harmonie. Die Zimmer sind ausgestattet mit Smart-TV, Nespresso-Maschine, Kühlschrank, Safe, gratis Internetzugang und Klimaanlage sowie grosszügigen Marmor-Badezimmer mit Badewanne und Regendusche.
Deluxe (126): 58 m² grosse und helle Zimmer mit grosszügiger Sitzecke.
Hinoki-Yu Room (30): 46 m² gross, mit dezenten japanisch inspirierten Details dekoriert.
Das Highlight ist jedoch das Badezimmer mit traditioneller japanischer Zypresse-Badewanne (Hinoki-Holz) für ein authentisch japanisches, entspannendes Erlebnis.
Premier Corner (8): 71 m² grosse Eckzimmer, gleiche Ausstattung wie Deluxe jedoch etwas grösser.
Hinoki-Yu Premier (16): gleiche Einrichtung wie Hinoki-Yu Room, jedoch mit 58 m² noch grosszügiger.
Pemier Palace Suite (1): 74 m² grosse Suite mit separatem Essbereich und Badezimmer mit Zypresse-Badewanne.
Executive Palace Suite (1): mit 106 m² die grösste Suite mit separatem und grosszügigem Wohn- und Essbereich für maximalen Komfort. Auch diese Kategorie verfügt über luxuriöse Badezimmer mit traditioneller japanischer Zypresse-Badewanne.
ab CHF 106.– / pro Person
Loading map...