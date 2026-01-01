Die 185 Zimmer und Suiten überzeugen durch modernes Design, klare Linien und natürliche Materialien. Sanfte Farben, Shoji-Elemente und dezente Beleuchtung schaffen eine Atmosphäre der Ruhe und Harmonie. Die Zimmer sind ausgestattet mit Smart-TV, Nespresso-Maschine, Kühlschrank, Safe, gratis Internetzugang und Klimaanlage sowie grosszügigen Marmor-Badezimmer mit Badewanne und Regendusche.

Deluxe (126): 58 m² grosse und helle Zimmer mit grosszügiger Sitzecke.

Hinoki-Yu Room (30): 46 m² gross, mit dezenten japanisch inspirierten Details dekoriert.

Das Highlight ist jedoch das Badezimmer mit traditioneller japanischer Zypresse-Badewanne (Hinoki-Holz) für ein authentisch japanisches, entspannendes Erlebnis.

Premier Corner (8): 71 m² grosse Eckzimmer, gleiche Ausstattung wie Deluxe jedoch etwas grösser.

Hinoki-Yu Premier (16): gleiche Einrichtung wie Hinoki-Yu Room, jedoch mit 58 m² noch grosszügiger.

Pemier Palace Suite (1): 74 m² grosse Suite mit separatem Essbereich und Badezimmer mit Zypresse-Badewanne.

Executive Palace Suite (1): mit 106 m² die grösste Suite mit separatem und grosszügigem Wohn- und Essbereich für maximalen Komfort. Auch diese Kategorie verfügt über luxuriöse Badezimmer mit traditioneller japanischer Zypresse-Badewanne.