Beschreibung

Einleitung Erkunden Sie den spannenden Stadtteil Intramuros auf eigene Faust oder lernen Sie auf einer Stadtrund­fahrt die verschiedenen Facetten dieser pulsierenden Stadt kennen.

Lage Im Herzen der historischen Altstadt Intramuros, dem ältesten Stadtteil der Metro­pole. Zu Fuss erreichen Sie in wenigen Gehminuten San Agustin, die älteste Stein­kirche des Landes oder das Fort Santiago. Ebenfalls in kurzer Distanz befinden sich Museen sowie die Kathedrale von Manila. Der Golfplatz von Manila befindet sich nur wenige Fahr­minuten entfernt. Zum bekannten Einkaufszentrum «Mall of Asia» beträgt die Fahrzeit 10-15 Minuten, zum Flughafen je nach Verkehr 45-60 Minuten.

Angebot Vier Restaurants und Bars mit lokalen, internationalen und italienischen Gerichten sorgen für eine ausgewogene kulinarische Palette. Im modernen «9 Spoons» werden lokale und internationale Gerichte angeboten, abends wird hier Livemusik ge­spielt. Pizzeria «Raffaele», «Cioccolata Chur­ros Cafe» mit Sandwiches, Gebäck und feinem Kaffee. Speziell erwähnenswert ist die offene Dach­terrasse mit dem «Sky Deck» Restaurant und der «Sky Deck View Bar», welche einen wunderbaren Blick auf Intra­muros sowie eine 360 Grad Rundsicht auf Manila und die Manila Bay eröffnen. Das ist ein perfekter Ort für einen feinen Apéro mit Tapas.