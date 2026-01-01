Siquijor gehört zu den kleineren Inselprovinzen der Visayas und liegt südlich von Cebu und Negros im Herzen des philippinischen Archipels. Die Insel umgibt bis heute ein Hauch von Mystik: Geschichten über Heiler und alte Legenden gehören ebenso zu Siquijor wie jahrhundertealte Kirchen, mächtige Balete-Bäume und ein Alltag, der herrlich entschleunigt wirkt.

Landschaftlich zeigt sich die Insel von ihrer schönsten tropischen Seite: weisse Sandstrände mit vorgelagerten Riffen, türkisfarbene Buchten, Wasserfälle und üppig grünes Hügelland im Inselinnern. Eine Küstenstrasse führt einmal um die Insel – ideal, um Siquijor in aller Ruhe zu entdecken. Schnorcheln, Tauchen und Badeferien abseits des Trubels stehen hier im Vordergrund.

Siquijor eignet sich für Reisende, die ursprüngliches Inselleben suchen und auf grosse Resorts gerne verzichten – etwa als ruhiger Abschluss einer Rundreise durch die Visayas oder als Ergänzung zu ein paar Tagen auf den Nachbarinseln.

Das Klima ist ganzjährig tropisch warm; die trockeneren Monate von etwa Dezember bis Mai gelten allgemein als angenehmste Reisezeit. Unsere Philippinen-Spezialisten beraten Sie persönlich und kombinieren Siquijor mit Inseln wie Cebu oder Bohol zu Ihrer massgeschneiderten Reise.