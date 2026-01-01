Bohol & Panglao Reisen vom Spezialisten
Traumstrände mit beeindruckender Hügellandschaft
South Palms Resort & Spa Panglao - MGallery Collection
ab CHF 143.– / pro Person
Bohol
Der lange, ruhige Sandstrand lädt zum Schwimmen, Entspannen und zu ausgedehnten Spaziergängen ein. Direkt vor dem...
Amorita Resort
ab CHF 87.– / pro Person
Bohol
Vom Hauptswimmingpool aus eröffnet sich eine grossartige Aussicht auf das Meer und den Alona Strand. Der zweite...
Oceanica Resort Panglao
ab CHF 96.– / pro Person
Bohol
Ein Swimmingpool mit schöner Aussicht auf das Meer, der zweite Pool befindet sich in der weitläufigen Gartenanlage....
Amarela Resort
ab CHF 71.– / pro Person
Bohol
Geniessen Sie den schönen Strand mit Liegen oder entspannen Sie sich am hübschen Pool im Grünen. Es werden...
Bohol Beach Club
ab CHF 60.– / pro Person
Bohol
Der grosse Swimmingpool mit separatem Kinderbecken ist das Herzstück dieser weitläufigen, gepflegten Anlage. Der...
Amun Ini Beach Resort & Spa
ab CHF 138.– / pro Person
Bohol
Der Infinity-Pool mit Meerblick bildet das Herzstück der Anlage. Das kleine Spa verwöhnt mit traditionellen Massagen....
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