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Bohol und Panglao, Philippinen

Bohol & Panglao Reisen vom Spezialisten

Traumstrände mit beeindruckender Hügellandschaft

Auf der Insel Bohol können Sie eine sehr aussergewöhnliche Landschaft bestaunen. Denn bei den dort zu findenden sogenannten Chocolate Hills handelt es sich um über 1.000 gleichgrosse Hügel. Ihren Namen verdanken sie dem Umstand, dass das auf ihnen wachsende Gras in der Trockenzeit braun wird und an Schokolade erinnert. Die vorgelagerte Insel Panglao hingegen beeindruckt durch den schönen Strand Alona Beach. Wenn Sie eine der schönsten Gegenden der Philippinen besuchen möchten, kontaktieren Sie am besten noch heute unsere erfahrenen Spezialisten!

South Palms Resort & Spa Panglao - MGallery CollectionHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 143.– / pro Person
Bohol
Der lange, ruhige Sandstrand lädt zum Schwimmen, Entspannen und zu ausgedehnten Spaziergängen ein. Direkt vor dem...
Amorita ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 87.– / pro Person
Bohol
Vom Hauptswimmingpool aus er­öff­net sich eine grossartige Aussicht auf das Meer und den Alona Strand. Der zweite...
Oceanica Resort PanglaoHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 96.– / pro Person
Bohol
Ein Swimmingpool mit schöner Aus­­sicht auf das Meer, der zweite Pool befindet sich in der weitläufigen Gartenanlage....
Amarela ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 71.– / pro Person
Bohol
Geniessen Sie den schönen Strand mit Liegen oder entspannen Sie sich am hübschen Pool im Grünen. Es werden...
Bohol Beach ClubHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 60.– / pro Person
Bohol
Der grosse Swimmingpool mit separatem Kinderbecken ist das Herzstück dieser weitläufigen, gepflegten Anlage. Der...
Amun Ini Beach Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 138.– / pro Person
Bohol
Der Infinity-Pool mit Meerblick bildet das Herzstück der Anlage. Das kleine Spa verwöhnt mit traditionellen Massagen....

Schnorcheln auf den Philippinen

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Reiseinformationen

Wertvolle und wichtige Tipps für die perfekten Philippinen Ferien

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