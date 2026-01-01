South Palms Resort & Spa Panglao - MGallery Collection
Bohol
Beschreibung
Einleitung
Der lange, ruhige Sandstrand lädt zum Schwimmen, Entspannen und zu ausgedehnten Spaziergängen ein. Direkt vor dem Resort bieten sich ideale Bedingungen zum Schnorcheln, während Kajaks und Stand-Up-Paddles für aktive Stunden auf dem Wasser sorgen. Tolle Poollandschaft mit separatem Kinderpool. Im Spa erwarten die Gäste ganzheitliche Anwendungen, die lokale Traditionen mit modernen Wellness-Elementen verbinden. Ergänzt wird das Angebot durch Yoga-Sessions, ein Fitnesscenter sowie kulturelle Aktivitäten mit Bezug zu Boholano-Traditionen. Auf der South Farm erhalten Interessierte Einblicke in nachhaltigere Landwirtschaft, nehmen an Workshops teil oder erleben familienfreundliche Naturprogramme. Für die kleinen Gäste steht ausserdem ein Kidsclub sowie ein toller Spielplatz zur Verfügung.
Lage
Im Süden der Insel Panglao am wunderschönen, feinsandigen, weissen Bolod Strand. Mehrere lokale Restaurants befinden sich in Gehdistanz. Das lebhafte Zentrum mit vielen Restaurants und Bars rund um Alona Beach ist rund 10 Fahrminuten entfernt. Der Bohol-Panglao International Airport ist in nur 10 Fahrminuten erreichbar, der Fährhafen von Tagbilaran in rund 30 Fahrminuten.
Angebot
Die Gastronomie des Resorts legt ein besonderes Augenmerk auf das nachhaltige «Farm-to-Table-Konzept»: Viele Zutaten stammen von der hauseigenen South Farm oder aus regionalem Anbau und werden kreativ in Szene gesetzt. Ob mediterran inspirierte Gerichte im «Manja» oder lokale Boholano-Spezialitäten und frische Meeresfrüchte im «UMA», die Restaurants verbinden internationale Raffinesse mit authentischen Aromen aus Bohol. Die entspannte «Sirenna Tiki Bar & Lounge» direkt am Strand serviert tropische Cocktails und köstliche Snacks mit Blick auf das Meer.
Zimmer
Insgesamt stehen 188 individuell gestaltete Zimmer und Suiten in zweistöckigen Gebäuden zur Verfügung, deren modernes Insel-Design von lokalen Handwerkstraditionen inspiriert ist. Alle Unterkünfte verfügen über Klimaanlage, gratis Internetzugang, Fernseher, Telefon, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Lounge-Bereiche und private Terrassen oder Balkone, die zum Verweilen einladen.
Superior Nature View (): 48 m² grosse Zimmer im ersten Stock mit Sicht in den Garten.
Superior Ocean View (): gleiche Grösse und Ausstattung wie Superior Nature View, jedoch mit Meerblick.
Deluxe Pool Access, Nature View (): 55 m² Zimmer im Erdgeschoss mit direktem Zugang zum Pool.
Deluxe Pool Access, Ocean View (): gleiche Grösse und Ausstattung wie Deluxe Pool Access, Nature View, jedoch mit Meerblick.
Hinweis: Jeweils 4 Einheiten der Deluxe Pool Access-Kategorien teilen sich einen privaten Swimmingpool.
Superior Nature View (): 48 m² grosse Zimmer im ersten Stock mit Sicht in den Garten.
Superior Ocean View (): gleiche Grösse und Ausstattung wie Superior Nature View, jedoch mit Meerblick.
Deluxe Pool Access, Nature View (): 55 m² Zimmer im Erdgeschoss mit direktem Zugang zum Pool.
Deluxe Pool Access, Ocean View (): gleiche Grösse und Ausstattung wie Deluxe Pool Access, Nature View, jedoch mit Meerblick.
Hinweis: Jeweils 4 Einheiten der Deluxe Pool Access-Kategorien teilen sich einen privaten Swimmingpool.
ab CHF 143.– / pro Person
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