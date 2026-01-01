Beschreibung

Einleitung Der lange, ruhige Sandstrand lädt zum Schwimmen, Entspannen und zu ausgedehnten Spaziergängen ein. Direkt vor dem Resort bieten sich ideale Bedingungen zum Schnorcheln, während Kajaks und Stand-Up-Paddles für aktive Stunden auf dem Wasser sorgen. Tolle Poollandschaft mit separatem Kinderpool. Im Spa erwarten die Gäste ganzheitliche Anwendungen, die lokale Traditionen mit modernen Wellness-Elementen verbinden. Ergänzt wird das Angebot durch Yoga-Sessions, ein Fitnesscenter sowie kulturelle Aktivitäten mit Bezug zu Boholano-Traditionen. Auf der South Farm erhalten Interessierte Einblicke in nachhaltigere Landwirtschaft, nehmen an Workshops teil oder erleben familienfreundliche Naturprogramme. Für die kleinen Gäste steht ausserdem ein Kidsclub sowie ein toller Spielplatz zur Verfügung.

Lage Im Süden der Insel Panglao am wunderschönen, feinsandigen, weis­sen Bolod Strand. Mehrere lokale Restaurants befinden sich in Gehdistanz. Das lebhafte Zentrum mit vielen Res­tau­rants und Bars rund um Alona Beach ist rund 10 Fahr­minuten entfernt. Der Bohol-Panglao International Airport ist in nur 10 Fahrminuten erreichbar, der Fährhafen von Tagbilaran in rund 30 Fahrminuten.

Angebot Die Gastronomie des Resorts legt ein besonderes Augenmerk auf das nachhaltige «Farm-to-Table-Konzept»: Viele Zutaten stammen von der hauseigenen South Farm oder aus regionalem Anbau und werden kreativ in Szene gesetzt. Ob mediterran inspirierte Gerichte im «Manja» oder lokale Boholano-Spezialitäten und frische Meeresfrüchte im «UMA», die Restaurants verbinden internationale Raffinesse mit authentischen Aromen aus Bohol. Die entspannte «Sirenna Tiki Bar & Lounge» direkt am Strand serviert tropische Cocktails und köstliche Snacks mit Blick auf das Meer.