Die 102 Zimmer, Suiten und Villen sind mo­dern, hell und gradlinig gestaltet. Sie verteilen sich auf zwei Gebäude, die Villen stehen in der schönen Garten­anlage. Alle Zimmer sind mit einem Bade­zimmer mit Regen­­­dusche, Klima­anlage, Fernseher, Telefon, gratis Inter­net­­zugang, Minibar, Safe und Kaffee-­/Teekocher ausgestattet.

Deluxe (20): 35 m² grosse Zimmer im zweistöckigen Haupt­gebäude, welches näher zum Strand liegt. Die Zimmer im Erdgeschoss verfügen über einen privaten Patio mit Sitzgelegenheit und direktem Zugang zur Gartenanlage.

Junior Suite (37): 40 m² grosse Zimmer, die im zweiten Hotel­gebäude untergebracht sind.

1-Bedroom Suite (15): Angenehme Suite mit grosszügigen 80 m² Fläche, Wohn- und Schlafzimmer, Essbereich und grösstenteils mit Terrasse oder Bal­kon mit Blick in den Garten.

Die Sofabetten im Wohn­zimmer können als zwei zusätzliche Betten gebraucht werden.

Pool Villa (8): Freistehende, 120 m² grosse Villa, komfortabel eingerichtet, mit zusätzlichem Sofabett, Liege­stühlen auf der Veranda, Aussendusche und iPod-Station. Die Villen verteilen sich über die Anlage. Jede Villa besitzt einen privaten, kleinen Pool sowie einen kleinen Garten.

Sea View Pool Villa (6): Gleiche Grösse und Ausstattung wie Pool Villa, jedoch näher am Meer gelegen. Von Ihrer Terrasse aus geniessen Sie eine fantastische Meersicht.