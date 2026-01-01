Amorita Resort
Bohol
Beschreibung
Einleitung
Vom Hauptswimmingpool aus eröffnet sich eine grossartige Aussicht auf das Meer und den Alona Strand. Der zweite Swimmingpool befindet sich in der Nähe der Junior Suiten. Im «Sea Tree Spa» werden Sie mit wohltuenden Massagen verwöhnt. Fitnesscenter, Yoga und diverse Wassersportangebote, unter anderem gratis Kajak, Stand Up Paddling und Mountainbikeverleih.
Lage
Beim berühmten Alona Strand der Insel Panglao auf einer Klippe. Über Stufen erreichen Sie in wenigen Minuten den schönen Strand. Viele lokale Restaurants am Alona Strand mit asiatischen und Seafood Menüs befinden sich in Gehdistanz. Transferzeit zum Flughafen Bohol-Panglao ca. 20 Min.
Angebot
Im «Saffron» Restaurant werden lokale wie auch internationale Menüs serviert. Der Name rührt von den romantischen Sonnenuntergängen, welche das Meer und die Landschaft in ein schönes Safranrot tauchen. Von der «Tomar Tapas Bar» geniessen Sie ebenfalls denselben spektakulären Ausblick. Ein echtes Steakhaus-Erlebnis erwartet Sie im «The Lost Cow». Hier werden hochwertige Steaks, geräucherte Spezialitäten, Meeresfrüchte, Salate und andere klassische Gerichte für den ungezwungenen Genuss angeboten.
Zimmer
Die 102 Zimmer, Suiten und Villen sind modern, hell und gradlinig gestaltet. Sie verteilen sich auf zwei Gebäude, die Villen stehen in der schönen Gartenanlage. Alle Zimmer sind mit einem Badezimmer mit Regendusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe und Kaffee-/Teekocher ausgestattet.
Die Sofabetten im Wohnzimmer können als zwei zusätzliche Betten gebraucht werden.
Die 102 Zimmer, Suiten und Villen sind modern, hell und gradlinig gestaltet. Sie verteilen sich auf zwei Gebäude, die Villen stehen in der schönen Gartenanlage. Alle Zimmer sind mit einem Badezimmer mit Regendusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe und Kaffee-/Teekocher ausgestattet.
Deluxe (20): 35 m² grosse Zimmer im zweistöckigen Hauptgebäude, welches näher zum Strand liegt. Die Zimmer im Erdgeschoss verfügen über einen privaten Patio mit Sitzgelegenheit und direktem Zugang zur Gartenanlage.
Junior Suite (37): 40 m² grosse Zimmer, die im zweiten Hotelgebäude untergebracht sind.
1-Bedroom Suite (15): Angenehme Suite mit grosszügigen 80 m² Fläche, Wohn- und Schlafzimmer, Essbereich und grösstenteils mit Terrasse oder Balkon mit Blick in den Garten.
Die Sofabetten im Wohnzimmer können als zwei zusätzliche Betten gebraucht werden.
Pool Villa (8): Freistehende, 120 m² grosse Villa, komfortabel eingerichtet, mit zusätzlichem Sofabett, Liegestühlen auf der Veranda, Aussendusche und iPod-Station. Die Villen verteilen sich über die Anlage. Jede Villa besitzt einen privaten, kleinen Pool sowie einen kleinen Garten.
Sea View Pool Villa (6): Gleiche Grösse und Ausstattung wie Pool Villa, jedoch näher am Meer gelegen. Von Ihrer Terrasse aus geniessen Sie eine fantastische Meersicht.
ab CHF 87.– / pro Person
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