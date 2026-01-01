Beschreibung

Einleitung Geniessen Sie den schönen Strand mit Liegen oder entspannen Sie sich am hübschen Pool im Grünen. Es werden verschiedene Wassersportarten wie Schnorcheln, Kayaks und Tischtennis angeboten, sowie Massagen.

Lage Das Amarela Resort liegt auf der Insel Panglao, in einen leichten Hang am White Beach gebaut. Einige Restaurants und Bars sind zu Fuss erreichbar. Einkaufsmöglichkeiten sowie der Tagbilaran Pier sind ca. 20-30 Minuten entfernt. Der Flughafen ist ebenfalls nur wenige Minuten entfernt.

Angebot Herziges Restaurant mit schönem Blick auf das Meer.