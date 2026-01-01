Amarela Resort
Bohol
Beschreibung
Einleitung
Geniessen Sie den schönen Strand mit Liegen oder entspannen Sie sich am hübschen Pool im Grünen. Es werden verschiedene Wassersportarten wie Schnorcheln, Kayaks und Tischtennis angeboten, sowie Massagen.
Lage
Das Amarela Resort liegt auf der Insel Panglao, in einen leichten Hang am White Beach gebaut. Einige Restaurants und Bars sind zu Fuss erreichbar. Einkaufsmöglichkeiten sowie der Tagbilaran Pier sind ca. 20-30 Minuten entfernt. Der Flughafen ist ebenfalls nur wenige Minuten entfernt.
Angebot
Herziges Restaurant mit schönem Blick auf das Meer.
Zimmer
30 komfortable Zimmer mit Naturfarben und Holz, teils aus alten Häusern der Region recycelt und mit lokalem Flair und viel Liebe zum Detail eingerichtet. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Deckenventilator, gratis Internetzugang, Fernseher, Telefon, Minibar, Kaffee- und Teeservice, Safe und Föhn. Die Zimmer verfügen über einen kleinen Balkon oder eine Veranda.
Superior (15): 19-21 m² grosse, gemütliche Zimmer, Badezimmer mit grosser Dusche.
Deluxe Queen (5): Mit 23-26 m² etwas geräumiger. Zusätzlich eine Badewanne.
Deluxe Twin (6): Schöne, 26-33 m² grosse Eckzimmer mit 2 Doppelbetten. Badezimmer ebenfalls mit zusätzlicher Badewanne.
Superior (15): 19-21 m² grosse, gemütliche Zimmer, Badezimmer mit grosser Dusche.
Deluxe Queen (5): Mit 23-26 m² etwas geräumiger. Zusätzlich eine Badewanne.
Deluxe Twin (6): Schöne, 26-33 m² grosse Eckzimmer mit 2 Doppelbetten. Badezimmer ebenfalls mit zusätzlicher Badewanne.
ab CHF 71.– / pro Person
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