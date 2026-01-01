Beschreibung

Einleitung Der Infinity-Pool mit Meerblick bildet das Herzstück der Anlage. Das kleine Spa verwöhnt mit traditionellen Massagen. Das Resort bietet zudem eine Vielzahl an Aktivitäten für aktive Gäste und Ruhesuchende gleichermassen. Naturwanderungen, Stand-up-Paddling, Kajakfahren, Mountainbiken, Wandern und Bootsausflüge stehen auf dem Programm. Nur wenige Bootsminuten entfernt befindet sich ein 15 km langes Korallenriff, welches bei Schnorchlern und Tauchern für Begeisterung sorgt. Das PADI-Tauchcenter bietet Ausflüge und Kurse für Einsteiger und erfahrene Taucher an.

Lage In Anda, im Südosten der Insel Bohol, an einem feinsandigen Strand gelegen. Es befinden sich keine Restaurants oder Bars in unmittelbarer Nähe. Das ruhige Fischerdorf von Anda ist 10 Fahrminuten entfernt. Der Fährhafen von Tagbilaran ist in 2 Fahrstunden erreichbar, zum internationalen Flughafen Panglao sind es 2,5 Fahrstunden.

Angebot Das offene Restaurant verwöhnt seine Gäste mit einer ausgezeichneten Küche, die traditionelle Familienrezepte mit internationalen Einflüssen und frischen, regionalen Zutaten kombiniert. Die geschmackvollen Gerichte werden mit viel Liebe zum Detail zubereitet und zählen für viele Gäste zu den Höhepunkten ihres Aufenthalts. Ergänzt wird das kulinarische Angebot durch eine Bar mit ausgewählten Weinen, Cocktails und tropischen Drinks.