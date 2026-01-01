Der grosse Swimmingpool mit separatem Kinderbecken ist das Herzstück dieser weitläufigen, gepflegten Anlage. Der lange Strandabschnitt mit seinen vielen, hohen Palmen lädt zu ausgedehnten Strandspaziergängen ein. Fitnesscenter sowie kleines, offenes Spa, in dem man während einer wohltuenden Massage dem Meeres­rauschen lauschen kann. Zwei Mal pro Woche Yoga im Freien. Im resorteigenen Tauchshop «Club Aquasports» werden Tauchausflüge und Kurse angeboten. Neben dem Hausriff sind die Tauch­gründe der Inseln Balicasag, Cabilao, Pamilacan sowie das Habagat Schiffs­wrack sowohl bei Tauchern als auch bei Schnorchlern sehr beliebt.

Glasbodenboot, Hobie Cats, Kajaks und Tretboote können für kleine Ausflüge gemietet werden. Tagestouren zu den Chocolate Hills, zum Loboc Fluss und zu den Tarsiers (Koboldmakis) sowie weitere Freizeitaktivitäten werden vor Ort ebenfalls angeboten.