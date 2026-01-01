Bohol Beach Club
Bohol
Beschreibung
Einleitung
Der grosse Swimmingpool mit separatem Kinderbecken ist das Herzstück dieser weitläufigen, gepflegten Anlage. Der lange Strandabschnitt mit seinen vielen, hohen Palmen lädt zu ausgedehnten Strandspaziergängen ein. Fitnesscenter sowie kleines, offenes Spa, in dem man während einer wohltuenden Massage dem Meeresrauschen lauschen kann. Zwei Mal pro Woche Yoga im Freien. Im resorteigenen Tauchshop «Club Aquasports» werden Tauchausflüge und Kurse angeboten. Neben dem Hausriff sind die Tauchgründe der Inseln Balicasag, Cabilao, Pamilacan sowie das Habagat Schiffswrack sowohl bei Tauchern als auch bei Schnorchlern sehr beliebt.
Glasbodenboot, Hobie Cats, Kajaks und Tretboote können für kleine Ausflüge gemietet werden. Tagestouren zu den Chocolate Hills, zum Loboc Fluss und zu den Tarsiers (Koboldmakis) sowie weitere Freizeitaktivitäten werden vor Ort ebenfalls angeboten.
Lage
Der Bohol Beach Club befindet sich direkt am puderweissen Bolod Strand im Süden der Insel Panglao. Rund 10 Fahrminuten entfernt befindet sich das lebhafte Zentrum rund um den Alona Strand mit seinen vielen Restaurants und Bars. Der Flughafen Bohol-Panglao liegt ebenfalls rund 10 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Im Restaurant «Agotata» werden den ganzen Tag über internationale Köstlichkeiten und philippinische Spezialitäten zum Frühstück, Mittag- und Abendessen serviert. Geniessen Sie den freundlichen Service, das luftige Ambiente und den herrlichen Blick aufs Meer. Eine leckere Pizza direkt aus dem Holzofen gibt es im «Budyong» direkt am Pool. Eine Auswahl an Kaffees und Tees, frische Fruchtshakes und Cocktails, erlesene Weine sowie Spirituosen werden in der Bar angeboten.
Zimmer
Die 80 Deluxe Zimmer verteilen sich auf vier 2-stöckige Reihenbungalows und säumen die gepflegte, weitläufige Anlage mit Blick über den Garten, auf den Swimmingpool, das Restaurant oder den Strand. Sie sind geräumig, mit modernen Farben gestaltet und zugleich mit einem philippinischen Flair versehen, das durch hölzerne Elemente und die landestypische Bauweise erhalten bleibt. Zur komfortablen Einrichtung gehören ein separates Badezimmer mit Dusche, eine Veranda, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn.
Deluxe (20): 35 m² grosse Zimmer, wahlweise mit einem Super-King-Size-Bett, einem Queen-Size- und einem Einzelbett oder 3 Einzelbetten buchbar.
Deluxe Green (60): Gleich wie Deluxe, jedoch renoviert und nachhaltiger ausgestattet.
Beachview Suite (8): Die 55 m² grossen Suiten sind in alleinstehenden Bungalows mit je 2 Einheiten untergebracht und liegen näher am Strand. Sie bieten viel Privatsphäre und einen herrlichen Blick von der Veranda aus über den Palmenstrand und das Meer. Badezimmer zusätzlich mit Badewanne.
Deluxe (20): 35 m² grosse Zimmer, wahlweise mit einem Super-King-Size-Bett, einem Queen-Size- und einem Einzelbett oder 3 Einzelbetten buchbar.
Deluxe Green (60): Gleich wie Deluxe, jedoch renoviert und nachhaltiger ausgestattet.
Beachview Suite (8): Die 55 m² grossen Suiten sind in alleinstehenden Bungalows mit je 2 Einheiten untergebracht und liegen näher am Strand. Sie bieten viel Privatsphäre und einen herrlichen Blick von der Veranda aus über den Palmenstrand und das Meer. Badezimmer zusätzlich mit Badewanne.
ab CHF 60.– / pro Person
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