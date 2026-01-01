Beschreibung

Einleitung Ein Swimmingpool mit schöner Aus­­sicht auf das Meer, der zweite Pool befindet sich in der weitläufigen Gartenanlage. Fitnesscenter und kleines, offenes Spa, in dem man während einer wohltuenden Massage dem Meeres­rauschen lauschen kann. Kleines Tauchcenter. Sehr beliebt bei Tauchern sind die Tauch­gründe der Inseln Balicasag, Cabilao, Pamilacan sowie das Habagat Schiffs­wrack. Tagesausflüge zu den Chocolate Hills, zum Loboc Fluss und zu den Tarsiers (Koboldmakis) werden vor Ort ebenfalls angeboten.

Lage Das Oceanica Resort Panglao befindet sich direkt am feinsandigen, weis­sen Bolod Strand auf der Insel Panglao. Der 700 m lange Strand­abschnitt mit Palmen beim Resort ist wohl einer der schönsten der Philippinen, da das Meer hier jedoch seicht ist, empfiehlt es sich Badeschuhe mitzunehmen. In Gehdistanz befinden sich mehrere lokale Restaurants. Rund 10 Fahr­minuten entfernt befindet sich das lebhafte Zentrum mit vielen Res­tau­rants und Bars, welche sich dem Alona Strand entlang reihen. Abends gibt es einen kostenlosen Jeepney Transfer nach Alona. Der Flug­hafen Bohol-Panglao liegt rund 20 Fahr­minuten entfernt.

Angebot Fangfrische Meeresfrüchte und Fische sind die Spezialität des «Oceanica Seafood» Restaurants. Selbst­ver­ständlich werden aber auch Spezialitäten aus aller Welt serviert. Buffets und Themenabende bereichern das vielfältige Ange­bot. Das Restaurant hat eine sehr schöne Lage mit herrlicher Aussicht auf das Meer und den tropischen Garten. Direkt am Strand liegt die «Coast Pool Bar» und von dort schweift der Blick zu den beiden Inseln Pamilacan und Siquijor. Geniessen Sie die entspannte Atmos­phäre, das Rauschen des Meeres und dazu einen kühlen Drink!