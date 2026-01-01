Oceanica Resort Panglao
Bohol
Beschreibung
Einleitung
Ein Swimmingpool mit schöner Aussicht auf das Meer, der zweite Pool befindet sich in der weitläufigen Gartenanlage. Fitnesscenter und kleines, offenes Spa, in dem man während einer wohltuenden Massage dem Meeresrauschen lauschen kann. Kleines Tauchcenter. Sehr beliebt bei Tauchern sind die Tauchgründe der Inseln Balicasag, Cabilao, Pamilacan sowie das Habagat Schiffswrack. Tagesausflüge zu den Chocolate Hills, zum Loboc Fluss und zu den Tarsiers (Koboldmakis) werden vor Ort ebenfalls angeboten.
Lage
Das Oceanica Resort Panglao befindet sich direkt am feinsandigen, weissen Bolod Strand auf der Insel Panglao. Der 700 m lange Strandabschnitt mit Palmen beim Resort ist wohl einer der schönsten der Philippinen, da das Meer hier jedoch seicht ist, empfiehlt es sich Badeschuhe mitzunehmen. In Gehdistanz befinden sich mehrere lokale Restaurants. Rund 10 Fahrminuten entfernt befindet sich das lebhafte Zentrum mit vielen Restaurants und Bars, welche sich dem Alona Strand entlang reihen. Abends gibt es einen kostenlosen Jeepney Transfer nach Alona. Der Flughafen Bohol-Panglao liegt rund 20 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Fangfrische Meeresfrüchte und Fische sind die Spezialität des «Oceanica Seafood» Restaurants. Selbstverständlich werden aber auch Spezialitäten aus aller Welt serviert. Buffets und Themenabende bereichern das vielfältige Angebot. Das Restaurant hat eine sehr schöne Lage mit herrlicher Aussicht auf das Meer und den tropischen Garten. Direkt am Strand liegt die «Coast Pool Bar» und von dort schweift der Blick zu den beiden Inseln Pamilacan und Siquijor. Geniessen Sie die entspannte Atmosphäre, das Rauschen des Meeres und dazu einen kühlen Drink!
Zimmer
Die einstöckigen Reihenbungalows verteilen sich in der weitläufigen, gepflegten Gartenanlage und am Strand. Jedes der dezent und geschmackvoll gestalteten Zimmer und jede Villa verfügt über eine kleine Terrasse. Zur Einrichtung gehören ein separates Badezimmer mit Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn.
Deluxe Garden View (30): 30 m² grosse Zimmer mit Sicht in den Garten.
Deluxe Pool View (20): 33 m² gross und näher beim Swimmingpool gelegen.
Deluxe Beachfront (20): Diese Zimmer sind mit 34 m² etwas grösser und befinden sich in der ersten Reihe direkt beim Strand.
Deluxe Garden View (30): 30 m² grosse Zimmer mit Sicht in den Garten.
Deluxe Pool View (20): 33 m² gross und näher beim Swimmingpool gelegen.
Deluxe Beachfront (20): Diese Zimmer sind mit 34 m² etwas grösser und befinden sich in der ersten Reihe direkt beim Strand.
ab CHF 96.– / pro Person
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