Siem Reap und Angkor Reisen
Die Ruinen von Angkor Wat erkunden
Amansara
ab CHF 831.– / pro Person
Siem Reap
Das Resort verfügt über einen geschwungenen 17 Meter Swimmingpool im Zentrum der Anlage sowie einen 25 Meter Lap-Pool...
Phum Baitang
ab CHF 182.– / pro Person
Siem Reap
Vom 50 m langen Infinity-Pool schweift der Blick weit über die umliegenden Reisfelder – ein Anblick, der...
Anantara Angkor Resort
ab CHF 152.– / pro Person
Siem Reap
Im grünen Innenhof mit tropischer Vegetation liegt der grosszügige Swimmingpool. Das «Anantara Spa» verwöhnt mit...
Jaya House River Park
ab CHF 122.– / pro Person
Siem Reap
Zwei Swimmingpools sind hübsch in die grüne Gartenanlage eingebettet. Bequeme Liegestühle laden zum Entspannen und...
Shinta Mani Bensley Collection Pool Villas
ab CHF 238.– / pro Person
Siem Reap
Zwei Swimmingpools, zwei Stimmungen: Der grosszügige Pool im Bayon Wing lädt mit Liegen inmitten einer gepflegten...
Shinta Mani Angkor
ab CHF 97.– / pro Person
Siem Reap
Zwei Swimmingpools, zwei Stimmungen: Der grosszügige Pool im Bayon Wing lädt mit Liegen inmitten einer gepflegten...
Navutu Dreams Resort & Wellness Retreat
ab CHF 62.– / pro Person
Siem Reap
Das Resort bietet drei Swimmingpools: Der 18 m «Lap-Pool» liegt im Herzen der Anlage, der «Lounge Pool» liegt...
Montra Nivesha Residence
ab CHF 58.– / pro Person
Siem Reap
Der «Ganga Pool» lädt zum Schwimmen ein und verfügt über eine Poolbar. Der «Ganesha Pool» inmitten eines tropischen...
Sala Lodges
ab CHF 137.– / pro Person
Siem Reap
Der grosszügige 20 m Swimmingpool, von Frangipani Bäumen beschattet, ist der perfekte Ort, um nach einem Tag bei den...
Angkor Village Hotel
ab CHF 65.– / pro Person
Siem Reap
Der Swimmingpool inmitten des tropischen Gartens lädt zum Entspannen ein. Das Spa verwöhnt mit traditionellen...
Anjali by Syphon
ab CHF 52.– / pro Person
Siem Reap
Zwei Swimmingpools stehen den Gästen zur Verfügung: der grosszügige in tropische Vegetation eingebettete...
Pavillon d'Orient
ab CHF 37.– / pro Person
Siem Reap
Ein Infinity-Pool mit integriertem Kinderbecken lädt im tropischen Garten zur Erholung ein. Im hoteleigenen Spa...
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