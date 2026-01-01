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Siem Reap und Angkor Wat, Kambodscha

Siem Reap und Angkor Reisen

Die Ruinen von Angkor Wat erkunden

Siem Reap und Angkor Reisen passen hervorragend zusammen. Denn die kleine, provinzielle Stadt Siem Reap befindet sich so nah an Angkor Wat, dass Sie sie hervorragend als Basis nutzen können. Nur fünf Kilometer liegen zwischen der Stadt am Tonle-Sap-See und den Ruinen des Wat. Tagsüber ist Siem Reap ausgestorben, denn die meisten Touristen übernachten hier nur. Die Stadt war früher eine wichtige Grenzstadt und Tor zu Thailand. Auch heute noch können Sie einfach ein Fahrrad mieten und die nähere Umgebung mit dem Rad erkunden – zum Beispiel den Angkor Archaeological Park.

In der Tempelstadt lebten mehr als eine Million Menschen. Bis heute ist nicht geklärt, warum die Khmer die Stadt im 15. Jahrhundert einfach aufgaben. Lassen Sie sich von unseren Kambodscha Spezialisten Ihre Siem Reap und Angkor Reisen so zusammenstellen, dass Sie das Areal in Ihrem eigenen Tempo erschliessen können!

AmansaraHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 831.– / pro Person
Siem Reap
Das Resort verfügt über einen geschwungenen 17 Meter Swimmingpool im Zentrum der Anlage sowie einen 25 Meter Lap-Pool...
Phum BaitangHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 182.– / pro Person
Siem Reap
Vom 50 m langen Infinity-Pool schweift der Blick weit über die umliegenden Reisfelder – ein Anblick, der...
Anantara Angkor ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 152.– / pro Person
Siem Reap
Im grünen Innenhof mit tropischer Vegetation liegt der grosszügige Swimmingpool. Das «Anantara Spa» verwöhnt mit...
Jaya House River ParkHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 122.– / pro Person
Siem Reap
Zwei Swimmingpools sind hübsch in die grüne Gartenanlage eingebettet. Bequeme Liegestühle laden zum Entspannen und...
Shinta Mani Bensley Collection Pool VillasHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 238.– / pro Person
Siem Reap
Zwei Swimmingpools, zwei Stimmungen: Der grosszügige Pool im Bayon Wing lädt mit Liegen inmitten einer gepflegten...
Shinta Mani AngkorHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 97.– / pro Person
Siem Reap
Zwei Swimmingpools, zwei Stimmungen: Der grosszügige Pool im Bayon Wing lädt mit Liegen inmitten einer gepflegten...
Navutu Dreams Resort & Wellness RetreatHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 62.– / pro Person
Siem Reap
Das Resort bietet drei Swimmingpools: Der 18 m «Lap-Pool» liegt im Herzen der Anlage, der «Lounge Pool» liegt...
Montra Nivesha ResidenceHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 58.– / pro Person
Siem Reap
Der «Ganga Pool» lädt zum Schwimmen ein und verfügt über eine Poolbar. Der «Ganesha Pool» inmitten eines tropischen...
Sala LodgesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 137.– / pro Person
Siem Reap
Der grosszügige 20 m Swimmingpool, von Frangipani Bäumen beschattet, ist der perfekte Ort, um nach einem Tag bei den...
Angkor Village HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 65.– / pro Person
Siem Reap
Der Swimmingpool inmitten des tropischen Gartens lädt zum Entspannen ein. Das Spa verwöhnt mit traditionellen...
Anjali by SyphonHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 52.– / pro Person
Siem Reap
Zwei Swimmingpools stehen den Gästen zur Verfügung: der grosszügige in tropische Vegetation eingebettete...
Pavillon d'OrientHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 37.– / pro Person
Siem Reap
Ein Infinity-Pool mit integriertem Kinderbecken lädt im tropischen Garten zur Erholung ein. Im hoteleigenen Spa...

Angkor Wat Tempel

Tauchen Sie ein in eine ganz spezielle Welt

Reiseinformationen

Die wichtigsten Infos über Kambodscha finden Sie hier im Überblick

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