Anantara Angkor Resort
Siem Reap
Beschreibung
Einleitung
Im grünen Innenhof mit tropischer Vegetation liegt der grosszügige Swimmingpool. Das «Anantara Spa» verwöhnt mit Khmer-Massagen sowie Sauna, Dampfbad und Jacuzzi. Gäste können sich beim Yoga entspannen, im Fitness trainieren, bei Kochkursen die kambodschanische Küche entdecken oder mit dem hoteleigenen Velo die Umgebung erkunden. Das Resort organisiert zudem vielfältige Ausflüge in die Region. Kostenloser Tuk Tuk Transfer innerhalb des Stadtzentrums.
Lage
Das Resort liegt ruhig am Stadtrand von Siem Reap. Das Stadtzentrum mit Restaurants, Bars und Märkten erreichen Sie in 10 Fahrminuten, die weltberühmten Tempel von Angkor Wat in 15 Fahrminuten. Der internationale Flughafen Siem Reap ist 45 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Das «Chi Restaurant & Bar» serviert kambodschanische und panasiatische Küche. In der «Road 6, Bar & Lounge» geniessen Sie den ganzen Tag über westliche Klassiker und asiatischen Comfort Food, dazu Cocktails und Craft-Biere aus Phnom Penh. Die Poolbar «Salt» bietet frische Fruchtsäfte und kreative Cocktails direkt am Wasser.
Zimmer
Die 39 Suiten sind in zweistöckigen Gebäuden untergebracht und blicken zum gepflegten Innenhof mit dem schönen Swimmingpool. Eingerichtet mit hochwertigen Möbeln und traditionellem Dekor versprühen die eleganten Suiten viel Charme. Alle Suiten verfügen über Klimaanlage, Deckenventilator, Fernseher, Minibar, Nespresso-Kaffeemaschine, Teekocher, Safe, Föhn und Regendusche.
Suite (9): 46 m² gross, im ersten Stock gelegen mit Tagesbett und Balkon.
Premier Suite (8): 51 m² gross mit separater Lounge, Bad mit freistehender Badewanne und Balkon.
Terrace Suite (8): 54 m² gross, im Parterre gelegen mit Terrasse, Sitzbereich und einem kleinen Plunge Pool.
Premier Terrace Suite (8): 59 m² gross, gleiche Ausstattung wie Terrace Suite mit erweiterter Terrasse und grösserem Plunge Pool.
Suite (9): 46 m² gross, im ersten Stock gelegen mit Tagesbett und Balkon.
Premier Suite (8): 51 m² gross mit separater Lounge, Bad mit freistehender Badewanne und Balkon.
Terrace Suite (8): 54 m² gross, im Parterre gelegen mit Terrasse, Sitzbereich und einem kleinen Plunge Pool.
Premier Terrace Suite (8): 59 m² gross, gleiche Ausstattung wie Terrace Suite mit erweiterter Terrasse und grösserem Plunge Pool.
ab CHF 152.– / pro Person
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