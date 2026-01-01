Beschreibung

Einleitung Im grünen Innenhof mit tropischer Vegetation liegt der grosszügige Swimmingpool. Das «Anantara Spa» verwöhnt mit Khmer-Massagen sowie Sauna, Dampfbad und Jacuzzi. Gäste können sich beim Yoga entspannen, im Fitness trainieren, bei Kochkursen die kambodschanische Küche entdecken oder mit dem hoteleigenen Velo die Umgebung erkunden. Das Resort organisiert zudem vielfältige Ausflüge in die Region. Kostenloser Tuk Tuk Transfer innerhalb des Stadtzentrums.

Lage Das Resort liegt ruhig am Stadtrand von Siem Reap. Das Stadtzentrum mit Restaurants, Bars und Märkten erreichen Sie in 10 Fahrminuten, die weltberühmten Tempel von Angkor Wat in 15 Fahrminuten. Der internationale Flughafen Siem Reap ist 45 Fahrminuten entfernt.

Angebot Das «Chi Restaurant & Bar» serviert kambodschanische und panasiatische Küche. In der «Road 6, Bar & Lounge» geniessen Sie den ganzen Tag über westliche Klassiker und asiatischen Comfort Food, dazu Cocktails und Craft-Biere aus Phnom Penh. Die Poolbar «Salt» bietet frische Fruchtsäfte und kreative Cocktails direkt am Wasser.