Amansara
Siem Reap
Beschreibung
Einleitung
Das Resort verfügt über einen geschwungenen 17 Meter Swimmingpool im Zentrum der Anlage sowie einen 25 Meter Lap-Pool für sportlich aktive Gäste. Das «Aman Spa» bietet Behandlungsräume mit Dampfbad. Zur sportlichen Betätigung stehen Fitness und ein Movement Studio mit Yoga und Apsara-Tanzklassen zur Verfügung. Die Bibliothek beherbergt eine Sammlung zu Angkor und der Khmer-Geschichte, in der Boutique finden Sie lokales Kunsthandwerk und handgewebte Seidenwaren.
Lage
Das Amansara liegt in ruhiger Umgebung am Stadtrand von Siem Reap. Die Residenz der kambodschanischen Königsfamilie befindet sich in Gehdistanz. Das Unesco Weltkulturerbe Angkor Wat erreichen Sie in zehn Fahrminuten. Das Stadtzentrum von Siem Reap mit seinen Restaurants, Märkten und Geschäften liegt ebenfalls nur zehn Fahrminuten entfernt. Der Siem Reap Angkor International Airport ist in 60 Fahrminuten erreichbar.
Angebot
Im Herzstück des Resorts, «The Dining Room» mit seiner markanten runden Architektur, geniessen Sie Khmer- und westliche Küche. Das Restaurant verfügt auch über einen Wein- und Käsekeller. Alfresco Dining ist am Pool oder im Garten möglich. Für Cocktails und private Dinner steht «The Roof Terrace» zur Verfügung. Ein besonderes Erlebnis ist das «Khmer Village House», ein traditionelles Stelzenhaus im Angkor Archaeological Park am Srah Srang, einem antiken königlichen Badebassin. Hier werden Frühstück, Kochkurse und Candlelit Dinner angeboten.
Zimmer
Die 24 Suiten verteilen sich auf eine einstöckige Anlage und überzeugen durch helle Räume mit Terrazzoböden und Sandsteinreliefs, die an die nahegelegenen Tempel erinnern. Alle Suiten verfügen über einen Aussenbereich mit absoluter Privatsphäre, einen Wohn- und Schlafbereich sowie ein Badezimmer mit zwei Waschbecken und einer freistehenden Badewanne. Zur Ausstattung gehören Klimaanlage, Fernseher, Minibar, Kaffeemaschine, Safe und Föhn.
Suite (2): 75 m² gross mit kleinem privatem Innenhof.
Courtyard Suite (10): 100 m² grossgern mit grossem Aussenbereich mit einer Sitzecke, Liegen und einem Teich.
Pool Suite (12): Mit 141 m² die grössten Suiten, verfügen über einen privaten Innenhof mit 25 m² privatem Pool, Liegen und einer Sitzecke.
Suite (2): 75 m² gross mit kleinem privatem Innenhof.
Courtyard Suite (10): 100 m² grossgern mit grossem Aussenbereich mit einer Sitzecke, Liegen und einem Teich.
Pool Suite (12): Mit 141 m² die grössten Suiten, verfügen über einen privaten Innenhof mit 25 m² privatem Pool, Liegen und einer Sitzecke.
ab CHF 831.– / pro Person
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