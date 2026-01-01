Beschreibung

Einleitung Das Resort verfügt über einen geschwungenen 17 Meter Swimmingpool im Zentrum der Anlage sowie einen 25 Meter Lap-Pool für sportlich aktive Gäste. Das «Aman Spa» bietet Behandlungsräume mit Dampfbad. Zur sportlichen Betätigung stehen Fitness und ein Movement Studio mit Yoga und Apsara-Tanzklassen zur Verfügung. Die Bibliothek beherbergt eine Sammlung zu Angkor und der Khmer-Geschichte, in der Boutique finden Sie lokales Kunsthandwerk und handgewebte Seidenwaren.

Lage Das Amansara liegt in ruhiger Umgebung am Stadtrand von Siem Reap. Die Residenz der kambodschanischen Königsfamilie befindet sich in Gehdistanz. Das Unesco Weltkulturerbe Angkor Wat erreichen Sie in zehn Fahrminuten. Das Stadtzentrum von Siem Reap mit seinen Restaurants, Märkten und Geschäften liegt ebenfalls nur zehn Fahrminuten entfernt. Der Siem Reap Angkor International Airport ist in 60 Fahrminuten erreichbar.

Angebot Im Herzstück des Resorts, «The Dining Room» mit seiner markanten runden Architektur, geniessen Sie Khmer- und westliche Küche. Das Restaurant verfügt auch über einen Wein- und Käsekeller. Alfresco Dining ist am Pool oder im Garten möglich. Für Cocktails und private Dinner steht «The Roof Terrace» zur Verfügung. Ein besonderes Erlebnis ist das «Khmer Village House», ein traditionelles Stelzenhaus im Angkor Archaeological Park am Srah Srang, einem antiken königlichen Badebassin. Hier werden Frühstück, Kochkurse und Candlelit Dinner angeboten.