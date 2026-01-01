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Phnom Penh, Kambodscha

Phnom Penh Reisen

Tradition, Kolonialzeit und Moderne in der Hauptstadt

Entdecken Sie die Hauptstadt Kambodschas auf Ihren Phnom Penh Reisen! Die grösste Metropole des Landes ist wunderschön. Hier wird die Geschichte Kambodschas erlebbar: Sie sehen, wie die überlieferten Traditionen mit der Architektur der Kolonialzeit verschmelzen und tauchen ein in die Kultur einer Metropole der Gegenwart. Der Königspalast ist nach Restaurierungen wieder in seiner alten Pracht zu sehen und bietet Ihnen einmalige Einblicke in die ehemalige Regentenfamilie. Pagoden, Tempel, Buddha-Figuren wollen betrachtet werden.

Und natürlich bietet Ihnen die gut ausgebaute Promenade am Tonle-Sap-Ufer mit ihren vielen Restaurants und erstklassigen Galerien Kurzweil. Vielleicht haben Sie ja auch Lust auf einen Tag im Nationalmuseum? Lassen Sie sich individuelle Phnom Penh Reisen von unseren Kambodscha Spezialisten zusammenstellen!

Raffles Hotel Le RoyalHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 118.– / pro Person
Phnom Penh
Zwei Swimmingpools laden zum Schwimmen und Entspannen ein. Der «Raffles Spa» bietet traditionelle Khmer- sowie...
Rosewood Phnom PenhHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 194.– / pro Person
Phnom Penh
Im «Sense, A Rosewood Spa» können Gäste bei traditionellen Khmer-Heiltherapien entspannen. Der 20 Meter lange...
La Rose SuitesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 94.– / pro Person
Phnom Penh
Am Salzwasser Swimmingpool können Sie sich nach einem spannenden Besichtigungstag im Schatten der Pflanzen erholen....
Baitong Hotel & ResortHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 52.– / pro Person
Phnom Penh
Das Hotel verfügt über zwei Swimmingpools. Der zentrale «Forest Pool» bildet das grüne Herzstück der Anlage, umgeben...
Chaiya Palace HotelHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 45.– / pro Person
Phnom Penh
Der kompakte «Joulsa Infinity Pool» auf dem Dach bietet spektakuläre 360-Grad-Ausblicke über die Stadt und den Fluss....

Angkor Wat Tempel

Tauchen Sie ein in eine ganz spezielle Welt

Reiseinformationen

Die wichtigsten Infos über Kambodscha finden Sie hier im Überblick

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