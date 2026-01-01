Phnom Penh Reisen
Tradition, Kolonialzeit und Moderne in der Hauptstadt
Raffles Hotel Le Royal
ab CHF 118.– / pro Person
Phnom Penh
Zwei Swimmingpools laden zum Schwimmen und Entspannen ein. Der «Raffles Spa» bietet traditionelle Khmer- sowie...
Rosewood Phnom Penh
ab CHF 194.– / pro Person
Phnom Penh
Im «Sense, A Rosewood Spa» können Gäste bei traditionellen Khmer-Heiltherapien entspannen. Der 20 Meter lange...
La Rose Suites
ab CHF 94.– / pro Person
Phnom Penh
Am Salzwasser Swimmingpool können Sie sich nach einem spannenden Besichtigungstag im Schatten der Pflanzen erholen....
Baitong Hotel & Resort
ab CHF 52.– / pro Person
Phnom Penh
Das Hotel verfügt über zwei Swimmingpools. Der zentrale «Forest Pool» bildet das grüne Herzstück der Anlage, umgeben...
Chaiya Palace Hotel
ab CHF 45.– / pro Person
Phnom Penh
Der kompakte «Joulsa Infinity Pool» auf dem Dach bietet spektakuläre 360-Grad-Ausblicke über die Stadt und den Fluss....
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