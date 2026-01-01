Beschreibung

Einleitung Zwei Swimmingpools sind hübsch in die grüne Gartenanlage eingebettet. Bequeme Liegestühle laden zum Entspannen und Verweilen ein. Im «River Park Spa» können Sie sich bei einer traditionellen Khmer-Massage oder anderen Anwendungen verwöhnen lassent. Ein kostenloser Tuk Tuk Transfer bringt Sie zudem bequem ins Stadtzentrum.

Lage Am Rande des lebendigen Zentrums von Siem Reap gelegen. Der alte Markt und das Nationalmuseum sind in 5 Fahrminuten erreichbar, die Tempelanlagen von Angkor in 15 Fahrminuten. Der internationale Flughafen liegt 60 Fahrminuten entfernt.

Angebot Im «Trorkuon Khmer Restaurant» erwartet Sie eine grosse Vielfalt an Köstlichkeiten aus der Khmer-Küche, westliche Klassiker und eine grosse Auswahl an veganen Gerichten. Lehnen Sie sich danach in der «River Sky Bar» zurück und lassen Sie den Tag bei einem kühlen Cocktail, einem Glas Wein oder einem erfrischenden Fruchtsaft ausklingen.