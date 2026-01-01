Jaya House River Park
Siem Reap
Beschreibung
Einleitung
Zwei Swimmingpools sind hübsch in die grüne Gartenanlage eingebettet. Bequeme Liegestühle laden zum Entspannen und Verweilen ein. Im «River Park Spa» können Sie sich bei einer traditionellen Khmer-Massage oder anderen Anwendungen verwöhnen lassent. Ein kostenloser Tuk Tuk Transfer bringt Sie zudem bequem ins Stadtzentrum.
Lage
Am Rande des lebendigen Zentrums von Siem Reap gelegen. Der alte Markt und das Nationalmuseum sind in 5 Fahrminuten erreichbar, die Tempelanlagen von Angkor in 15 Fahrminuten. Der internationale Flughafen liegt 60 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Im «Trorkuon Khmer Restaurant» erwartet Sie eine grosse Vielfalt an Köstlichkeiten aus der Khmer-Küche, westliche Klassiker und eine grosse Auswahl an veganen Gerichten. Lehnen Sie sich danach in der «River Sky Bar» zurück und lassen Sie den Tag bei einem kühlen Cocktail, einem Glas Wein oder einem erfrischenden Fruchtsaft ausklingen.
Zimmer
Die 38 Zimmer verteilen sich im grünen Garten, jedes mit privatem, kleinen Garten oder Balkon. Alle Zimmer sind modern ausgestattet und verfügen über Klimaanlage, Fernseher, kostenlose Minibar, Espresso Kaffeemaschine, Teekocher, Safe, Bluetooth-Lautsprecher und Föhn. Badezimmer mit Badewanne und separater Dusche.
Deluxe (26): Komfortable 38 m² grosse Zimmer mit schönem Blick auf den Pool oder die tropischen Gärten.
Junior Suite (8): Grosszügige 74 m² grosse Suiten mit Wohnbereich. Drei dieser Junior Suiten verfügen ausserdem über eine Aussendusche.
Junior Pool Suite (4): Luxuriöse 90 m² grosse Suiten mit eigenem, kleinen Plunge-Pool.
Deluxe (26): Komfortable 38 m² grosse Zimmer mit schönem Blick auf den Pool oder die tropischen Gärten.
Junior Suite (8): Grosszügige 74 m² grosse Suiten mit Wohnbereich. Drei dieser Junior Suiten verfügen ausserdem über eine Aussendusche.
Junior Pool Suite (4): Luxuriöse 90 m² grosse Suiten mit eigenem, kleinen Plunge-Pool.
ab CHF 122.– / pro Person
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