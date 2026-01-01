Sihanoukville ist Kambodschas wichtigste Hafenstadt und das Tor zur Inselwelt des Golfs von Thailand. Die Küstenstadt im Süden des Landes hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt und präsentiert sich heute quirlig und kontrastreich – die eigentlichen Trümpfe der Region liegen jedoch vor der Küste: Von hier starten die Boote zu vorgelagerten Inseln wie Koh Rong und Koh Rong Samloem mit ihren weissen Stränden und dem türkisfarbenen Wasser.

Rund um Sihanoukville finden sich zudem ruhigere Strandabschnitte und Buchten, und der nahe gelegene Nationalpark Ream zeigt mit Mangroven, Regenwald und Flusslandschaften die natürliche Seite Südkambodschas. Ob kurzer Badestopp oder längerer Inselaufenthalt: Die Region eignet sich ideal, um eine Kulturreise durch Kambodscha mit ein paar Tagen am Meer ausklingen zu lassen.

Das Klima ist ganzjährig tropisch warm; als angenehmste Reisezeit für Badeferien gelten die trockeneren Monate des Winterhalbjahrs. Unsere Kambodscha-Spezialisten wissen, welche Strände, Inseln und Unterkünfte zu Ihnen passen, und kombinieren Ihre Badeferien nahtlos mit den Tempeln von Angkor, Phnom Penh und weiteren Höhepunkten des Landes.