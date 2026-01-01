Insgesamt 105 Zimmer und Suiten verteilen sich auf zwei Hotelbereiche: den Bayon Wing mit grossem Swimmingpool und Garten sowie den ruhigeren, etwas luxuriöseren Angkor Wing auf der gegenüberliegenden Strassenseite mit eigenem Swimmingpool. Die Zimmer sind modern und geschmackvoll eingerichtet, mit traditionellen Khmer-Einflüssen, lokaler Kunst, einheimischen Materialien und Art Deco Elementen. Alle Zimmer sind mit Klimaanlage, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn ausgestattet.

Bayon (62): 38–44 m² gross im Bayon Flügel.

Alle verfügen über Balkon oder Terrasse, im Parterre mit direktem Zugang zum Garten.

Angkor Superior (18): 36–40 m² gross im ersten Stock des Angkor Flügels.

Angkor Deluxe (21): Mit 42–45 m² etwas grosszügiger, mit Sicht auf den Pool und den schönen Innenhof.

Bayon Junior Suite (2): 78 m² gross, im zweiten Stock des Bayon Flügels gelegen, mit separatem Wohnbereich und Gartensicht.