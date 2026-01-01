Shinta Mani Angkor
Siem Reap
Beschreibung
Einleitung
Zwei Swimmingpools, zwei Stimmungen: Der grosszügige Pool im Bayon Wing lädt mit Liegen inmitten einer gepflegten Gartenanlage zum Verweilen ein, während der Angkor Wing mit seinem ruhigeren Pool eine intimere Atmosphäre bietet. Im «Khmer Tonics Spa» erwarten Sie traditionelle Khmer-Behandlungen und Massagen nach jahrhundertealten Ritualen.
Lage
Das Shinta Mani Angkor liegt zentral im Herzen von Siem Reap, Restaurants, Boutiquen und Galerien sind zu Fuss erreichbar. Der «Made in Cambodia Market» und das aufgewertete Flussufer sind ebenfalls in unmittelbarer Nähe. Die Tempel von Angkor sind 15 Fahrminuten entfernt, der internationale Flughafen 45 Fahrminuten.
Angebot
Für kulinarische Höhepunkte sorgt das «Kroya», eines der besten Fine Dining Restaurants Siem Reaps, mit moderner Khmer-Küche und zeitgemäss interpretierten Klassikern. Wer es entspannter mag, ist im poolseitigen «Baitong» mit asiatischen Streetfood-Spezialitäten und internationalen Gerichten bestens aufgehoben. Nach einem langen Besichtigungstag lockt die «Bensley's Bar» in der hauseigenen Outsider Gallery mit handgefertigten Cocktails, Kunst und Live-Musik. Beide Swimmingpools verfügen zudem über eigene Bars.
Zimmer
Insgesamt 105 Zimmer und Suiten verteilen sich auf zwei Hotelbereiche: den Bayon Wing mit grossem Swimmingpool und Garten sowie den ruhigeren, etwas luxuriöseren Angkor Wing auf der gegenüberliegenden Strassenseite mit eigenem Swimmingpool. Die Zimmer sind modern und geschmackvoll eingerichtet, mit traditionellen Khmer-Einflüssen, lokaler Kunst, einheimischen Materialien und Art Deco Elementen. Alle Zimmer sind mit Klimaanlage, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn ausgestattet.
Alle verfügen über Balkon oder Terrasse, im Parterre mit direktem Zugang zum Garten.
Insgesamt 105 Zimmer und Suiten verteilen sich auf zwei Hotelbereiche: den Bayon Wing mit grossem Swimmingpool und Garten sowie den ruhigeren, etwas luxuriöseren Angkor Wing auf der gegenüberliegenden Strassenseite mit eigenem Swimmingpool. Die Zimmer sind modern und geschmackvoll eingerichtet, mit traditionellen Khmer-Einflüssen, lokaler Kunst, einheimischen Materialien und Art Deco Elementen. Alle Zimmer sind mit Klimaanlage, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn ausgestattet.
Bayon (62): 38–44 m² gross im Bayon Flügel.
Alle verfügen über Balkon oder Terrasse, im Parterre mit direktem Zugang zum Garten.
Angkor Superior (18): 36–40 m² gross im ersten Stock des Angkor Flügels.
Angkor Deluxe (21): Mit 42–45 m² etwas grosszügiger, mit Sicht auf den Pool und den schönen Innenhof.
Bayon Junior Suite (2): 78 m² gross, im zweiten Stock des Bayon Flügels gelegen, mit separatem Wohnbereich und Gartensicht.
ab CHF 97.– / pro Person
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