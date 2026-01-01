Song Saa Island liegt im Koh-Rong-Archipel vor der Südküste Kambodschas, dort, wo der Golf von Thailand in allen Blau- und Türkistönen schimmert. Die private Insel ist ein Rückzugsort im besten Sinn: Statt grosser Anlagen erwarten Sie unberührter Dschungel, weisse Sandstrände und Korallenriffe direkt vor der Haustür.

Wer hierher reist, sucht Ruhe, Privatsphäre und Barfussluxus – weit weg vom Alltag und doch nur eine Bootsfahrt von Sihanoukville entfernt. Song Saa eignet sich besonders für Paare und Honeymooner sowie für alle, die eine Kulturreise durch Kambodscha mit ein paar Tagen Inselidylle ausklingen lassen möchten. Die Tage füllen sich hier fast von selbst: Schnorcheln über farbigen Riffen, Kajakfahren im ruhigen Wasser, Spa-Anwendungen mit Blick aufs Meer oder einfach ein gutes Buch in der Hängematte.

Als beste Reisezeit gilt allgemein die Trockenzeit von etwa November bis April, wenn die See ruhig ist und die Sonne verlässlich scheint. In der grünen Saison zeigt sich der Archipel üppig und still – kurze tropische Schauer wechseln sich mit sonnigen Stunden ab.

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