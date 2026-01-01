Beschreibung

Einleitung Der «Ganga Pool» lädt zum Schwimmen ein und verfügt über eine Poolbar. Der «Ganesha Pool» inmitten eines tropischen Gartens eignet sich dank Kinderbecken auch für Familien. Das «Deva Wellness Home» verwöhnt mit Massagen und Behandlungen, eine Bibliothek sowie eine Boutique für lokales Kunsthandwerk runden das Angebot ab.

Lage Ruhig und umgeben von einem lauschigen Garten liegt das Hotel auf halbem Weg zwischen dem berühmten Angkor Wat und dem lebhaften Stadtzentrum von Siem Reap, jeweils rund 10 Fahrminuten entfernt. Das neu gestaltete Flussufer des Siem Reap River ist zu Fuss erreichbar und lädt abends zum Flanieren ein. Die Fahrt zum Flughafen dauert rund 60 Minuten.

Angebot Das stimmungsvoll eingerichtete «Reahoo» serviert authentische Khmer-Küche mit internationalem Einfluss, zubereitet mit frischen, biologischen und lokal bezogenen Zutaten. Das «Arun» direkt am Pool eignet sich ideal für ein Abendessen unter freiem Himmel. In der «Asura Bar» klingt der Abend bei einem Cocktail stilvoll aus.