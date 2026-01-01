Die elf freistehenden Holzhäuser auf Stelzen fügen sich in einen tropischen Garten ein. Mit originalgetreuen Holzbalken, handgeschnitzten Details und charaktervollen Fensterläden wurden sie mit grösster Sorgfalt restauriert, ohne dabei ihren authentischen Charme zu verlieren. Jedes Haus unterscheidet sich in Grösse, Layout und Einrichtung, verbindet aber denselben rustikalen, authentischen Stil. Alle Häuser verfügen über Klimaanlage, Minibar, Safe, Föhn sowie ein grosszügiges Badezimmer mit Regendusche.

1-BR Suite Lodge: Einzimmerhäuser mit privater Terrasse und Blick auf Garten oder Reisfelder.

Jedes Haus ist ein Unikat und besitzt eine eigene Geschichte und Architektur, die vom kambodschanischen Landleben der 1950er bis 1980er Jahre geprägt ist.

2-BR Suite Lodge: Zwei verbundene Einzimmerhäuser für bis zu fünf Personen, ideal für Familien. Jedes Haus verfügt über einen eigenen Eingang; die beiden Terrassen lassen sich zu einem grosszügigen Aussenbereich von 55 m² zusammenlegen.