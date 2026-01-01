Sala Lodges
Siem Reap
Beschreibung
Einleitung
Der grosszügige 20 m Swimmingpool, von Frangipani Bäumen beschattet, ist der perfekte Ort, um nach einem Tag bei den Tempeln zu entspannen. Das «Sala Spa & Wellness» bietet Massagen und Behandlungen nach Khmer-Tradition.
Lage
Das Sala Lodges liegt ruhig, nur 10 Fahrminuten vom Stadtzentrum von Siem Reap entfernt. Die Tempelanlagen von Angkor sind in 15 Fahrminuten erreichbar. Der internationale Flughafen liegt 45 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Das «Ma Om» ist das Herzstück der Anlage: ein Openair Restaurant, das zeitgenössische Khmer-Küche zelebriert, mit frischen Kräutern aus dem eigenen Garten und Rezepten aus dem kulinarischen Erbe Kambodschas. Am Abend speist man in wunderschöner Atmosphäre beim Schein von Laternen unter den Bäumen.
Zimmer
Die elf freistehenden Holzhäuser auf Stelzen fügen sich in einen tropischen Garten ein. Mit originalgetreuen Holzbalken, handgeschnitzten Details und charaktervollen Fensterläden wurden sie mit grösster Sorgfalt restauriert, ohne dabei ihren authentischen Charme zu verlieren. Jedes Haus unterscheidet sich in Grösse, Layout und Einrichtung, verbindet aber denselben rustikalen, authentischen Stil. Alle Häuser verfügen über Klimaanlage, Minibar, Safe, Föhn sowie ein grosszügiges Badezimmer mit Regendusche.
Jedes Haus ist ein Unikat und besitzt eine eigene Geschichte und Architektur, die vom kambodschanischen Landleben der 1950er bis 1980er Jahre geprägt ist.
Die elf freistehenden Holzhäuser auf Stelzen fügen sich in einen tropischen Garten ein. Mit originalgetreuen Holzbalken, handgeschnitzten Details und charaktervollen Fensterläden wurden sie mit grösster Sorgfalt restauriert, ohne dabei ihren authentischen Charme zu verlieren. Jedes Haus unterscheidet sich in Grösse, Layout und Einrichtung, verbindet aber denselben rustikalen, authentischen Stil. Alle Häuser verfügen über Klimaanlage, Minibar, Safe, Föhn sowie ein grosszügiges Badezimmer mit Regendusche.
1-BR Suite Lodge: Einzimmerhäuser mit privater Terrasse und Blick auf Garten oder Reisfelder.
Jedes Haus ist ein Unikat und besitzt eine eigene Geschichte und Architektur, die vom kambodschanischen Landleben der 1950er bis 1980er Jahre geprägt ist.
2-BR Suite Lodge: Zwei verbundene Einzimmerhäuser für bis zu fünf Personen, ideal für Familien. Jedes Haus verfügt über einen eigenen Eingang; die beiden Terrassen lassen sich zu einem grosszügigen Aussenbereich von 55 m² zusammenlegen.
ab CHF 137.– / pro Person
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