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    Koh Krabey, Kambodscha

Koh Krabey Reisen

Koh Krabey ist eine kleine Insel vor der Südküste Kambodschas, nur eine kurze Bootsfahrt vom Festland bei Sihanoukville entfernt. Im warmen Wasser des Golfs von Thailand gelegen, hat sich das grüne Eiland zu einem exklusiven Rückzugsort entwickelt: Dichte Vegetation, felsige Uferabschnitte und der weite Blick über das Meer schaffen eine Atmosphäre wohltuender Abgeschiedenheit.

Der Tagesrhythmus richtet sich hier ganz nach Ihren Wünschen: entspannende Wellness-Anwendungen, Schwimmen und Schnorcheln im klaren Wasser, eine Kajaktour entlang der Küste oder einfach ein gutes Buch im Schatten der Bäume. Ausflüge auf das Festland und zu den Nachbarinseln lassen sich unkompliziert einplanen.

Koh Krabey eignet sich besonders für Paare, Hochzeitsreisende und Ruhesuchende – und ist der ideale Ausklang einer Rundreise durch Kambodscha, etwa nach den Tempeln von Angkor oder einem Besuch der Hauptstadt Phnom Penh. Das Klima ist ganzjährig tropisch warm; die trockeneren Monate des Winterhalbjahrs gelten als angenehmste Zeit für Badeferien an Kambodschas Küste. Unsere Kambodscha-Spezialisten kombinieren Ihren Inselaufenthalt nahtlos mit Ihrer individuellen Rundreise und beraten Sie gerne persönlich.

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