Beschreibung

Einleitung Zwei Swimmingpools, zwei Stimmungen: Der grosszügige Pool im Bayon Wing lädt mit Liegen inmitten einer gepflegten Gartenanlage zum Verweilen ein, während der Angkor Wing mit seinem ruhigeren Pool eine intimere Atmosphäre bietet. Im «Khmer Tonics Spa» erwarten Sie traditionelle Khmer-Behandlungen und Massagen nach jahrhundertealten Ritualen, oder geniessen Sie die Behandlungen auf Wunsch direkt in Ihrer eigenen Villa.

Lage Zentral im Herzen von Siem Reap gelegen, sind Restaurants, Boutiquen und Galerien zu Fuss erreichbar. Der Made in Cambodia Market und das aufgewertete Flussufer sind ebenfalls in unmittelbarer Nähe. Die Tempel von Angkor sind 15 Fahrminuten entfernt, der internationale Flughafen 45 Fahrminuten.

Angebot Falls Sie nicht in Ihrer Villa dinieren möchten, stehen Ihnen alle Restaurants und Bars des Shinta Mani Angkor zur Verfügung. Für kulinarische Höhepunkte sorgt das «Kroya», eines der besten Fine Dining Restaurants Siem Reaps, mit moderner Khmer-Küche und zeitgemäss interpretierten Klassikern. Wer es entspannter mag, ist im poolseitigen «Baitong» mit asiatischen Streetfood-Spezialitäten und internationalen Gerichten bestens aufgehoben. Nach einem langen Besichtigungstag lockt die «Bensley's Bar» in der hauseigenen Outsider Gallery mit handgefertigten Cocktails, Kunst und Live-Musik. Beide Swimmingpools verfügen zudem über eigene Bars.