Beschreibung

Einleitung Zwei Swimmingpools stehen den Gästen zur Verfügung: der grosszügige in tropische Vegetation eingebettete Salzwasserpool des Anjali Wings sowie der ruhigere Swimmingpool des Santi Wings. Das «Anjali Spa» bietet Massagen und Körperbehandlungen nach traditionellen Khmer-Methoden.

Lage Das Hotel liegt in ruhiger Lage, 10 Fahrminuten vom Stadtzentrum entfernt. Ein kostenloser Tuk Tuk Shuttle ins Zentrum steht den Gästen zur Verfügung. Die Tempelanlagen von Angkor sind in 15 Fahrminuten erreichbar, der internationale Flughafen in 60 Fahrminuten.

Angebot Das «Mekhala» verwöhnt mit feiner kambodschanischer Küche mit westlichen Einflüssen. Die grosszügige «Mekhala Bar & Lounge» mit Terrasse und Blick auf den Garten lädt bei einem Cocktail oder einem Glas Wein zum Verweilen ein. Im Santi Wing steht den Gästen zusätzlich eine eigene Poolbar zur Verfügung.