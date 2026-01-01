Anjali by Syphon
Siem Reap
Beschreibung
Einleitung
Zwei Swimmingpools stehen den Gästen zur Verfügung: der grosszügige in tropische Vegetation eingebettete Salzwasserpool des Anjali Wings sowie der ruhigere Swimmingpool des Santi Wings. Das «Anjali Spa» bietet Massagen und Körperbehandlungen nach traditionellen Khmer-Methoden.
Lage
Das Hotel liegt in ruhiger Lage, 10 Fahrminuten vom Stadtzentrum entfernt. Ein kostenloser Tuk Tuk Shuttle ins Zentrum steht den Gästen zur Verfügung. Die Tempelanlagen von Angkor sind in 15 Fahrminuten erreichbar, der internationale Flughafen in 60 Fahrminuten.
Angebot
Das «Mekhala» verwöhnt mit feiner kambodschanischer Küche mit westlichen Einflüssen. Die grosszügige «Mekhala Bar & Lounge» mit Terrasse und Blick auf den Garten lädt bei einem Cocktail oder einem Glas Wein zum Verweilen ein. Im Santi Wing steht den Gästen zusätzlich eine eigene Poolbar zur Verfügung.
Zimmer
Das Hotel umfasst zwei Flügel mit insgesamt 41 Zimmern. Der neuere Santi Wing richtet sich an Gäste, die Ruhe und gehobenen Komfort suchen, mit eigener Lobby, eigenem Swimmingpool und erweitertem Spa, ideal für Gäste, die nach den Tempeln wirklich abschalten möchten. Alle Zimmer verfügen über Klimaanlage, Fernseher, Minibar, Tee-/Kaffeekocher, Safe und Föhn. Badezimmer mit Dusche.
Anjali Deluxe (19): 35 m² grosse Zimmer mit Balkon und Sitzgelegenheit, Blick auf Garten oder Pool.
Anjali Deluxe Pool Access (4): Gleiche Grösse, mit direktem Poolzugang von der Terrasse.
Junior Rooftop Suite (2): 52 m² grosse Suite auf der obersten Etage mit Balkon, offenem Bad mit Regendusche und freistehender Badewanne.
Deluxe Rooftop Suite (4): Mit 60 m² die grosszügigste Kategorie, ebenfalls auf der obersten Etage, mit grosser Sitzecke, Balkon und freistehender Badewanne.
Santi (7): 40 m² grosse, stilvolle Zimmer im neuen Santi Wing mit Balkon und kostenloser Minibar.
Santi Pool Access (5): Gleiche Ausstattung, mit direktem Poolzugang.
Anjali Deluxe (19): 35 m² grosse Zimmer mit Balkon und Sitzgelegenheit, Blick auf Garten oder Pool.
Anjali Deluxe Pool Access (4): Gleiche Grösse, mit direktem Poolzugang von der Terrasse.
Junior Rooftop Suite (2): 52 m² grosse Suite auf der obersten Etage mit Balkon, offenem Bad mit Regendusche und freistehender Badewanne.
Deluxe Rooftop Suite (4): Mit 60 m² die grosszügigste Kategorie, ebenfalls auf der obersten Etage, mit grosser Sitzecke, Balkon und freistehender Badewanne.
Santi (7): 40 m² grosse, stilvolle Zimmer im neuen Santi Wing mit Balkon und kostenloser Minibar.
Santi Pool Access (5): Gleiche Ausstattung, mit direktem Poolzugang.
ab CHF 52.– / pro Person
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