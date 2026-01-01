Beschreibung

Einleitung Das Resort bietet drei Swimmingpools: Der 18 m «Lap-Pool» liegt im Herzen der Anlage, der «Lounge Pool» liegt besonders ruhig und der «Family Pool» verfügt über ein flaches Kinderbecken. Im Spa werden traditionelle asiatische Massagen sowie Körper- und Gesichtsbehandlungen angeboten. Die «Samadhi Yogashala» bietet tägliche Yogaklassen für alle Niveaus. Ergänzt wird das Angebot durch ganzheitliche Therapien wie Reiki und Akupunktur, Fitness, Veloverleih sowie Kinderaktivitäten wie Kochkurse, Khmer-Boxen oder Apsara-Tanzkurse.

Lage Das Navutu Dreams liegt in einer grünen Oase, nur 10 Fahrminuten vom Stadtzentrum von Siem Reap mit seinen Restaurants, Märkten und Bars entfernt. Die Tempel von Angkor Wat erreichen Sie in 25 Fahrminuten, der internationale Flughafen ist 45 Fahrminuten entfernt.

Angebot Das «Niam Niam Restaurant & Bar» ist ein offenes Restaurant mit Fokus auf lokale, nachhaltig produzierte Zutaten. Asiatische und internationale Gerichte stehen auf der Karte, dazu hausgemachte Pasta und Pizzen aus dem Holzofen, ein Erbe der italienischen Eigentümerfamilie. Wellness-Gäste finden zudem eine eigene Karte mit frischen Salaten, vegetarischen Gerichten und Detox-Säften.