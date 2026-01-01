Navutu Dreams Resort & Wellness Retreat
Siem Reap
Beschreibung
Einleitung
Das Resort bietet drei Swimmingpools: Der 18 m «Lap-Pool» liegt im Herzen der Anlage, der «Lounge Pool» liegt besonders ruhig und der «Family Pool» verfügt über ein flaches Kinderbecken. Im Spa werden traditionelle asiatische Massagen sowie Körper- und Gesichtsbehandlungen angeboten. Die «Samadhi Yogashala» bietet tägliche Yogaklassen für alle Niveaus. Ergänzt wird das Angebot durch ganzheitliche Therapien wie Reiki und Akupunktur, Fitness, Veloverleih sowie Kinderaktivitäten wie Kochkurse, Khmer-Boxen oder Apsara-Tanzkurse.
Lage
Das Navutu Dreams liegt in einer grünen Oase, nur 10 Fahrminuten vom Stadtzentrum von Siem Reap mit seinen Restaurants, Märkten und Bars entfernt. Die Tempel von Angkor Wat erreichen Sie in 25 Fahrminuten, der internationale Flughafen ist 45 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Das «Niam Niam Restaurant & Bar» ist ein offenes Restaurant mit Fokus auf lokale, nachhaltig produzierte Zutaten. Asiatische und internationale Gerichte stehen auf der Karte, dazu hausgemachte Pasta und Pizzen aus dem Holzofen, ein Erbe der italienischen Eigentümerfamilie. Wellness-Gäste finden zudem eine eigene Karte mit frischen Salaten, vegetarischen Gerichten und Detox-Säften.
Zimmer
Die 31 Zimmer verteilen sich auf ebenerdige Gebäude im grosszügigen Garten und sind freundlich und hell gestaltet, grosszügig konzipiert und mit lokalen Deko-Elementen ausgestattet. Alle verfügen über eine private Veranda mit Sicht in den Garten oder zum Pool sowie eine gemütliche Sitzecke, Klimaanlage, Deckenventilator, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Explorer Room (18): 45 m² grosse Zimmer mit Sitzbereich und geräumigem Bad mit zwei Duschen.
Grand Tour (4): Mit 70 m² noch grosszügiger, mit eingelassener Badewanne und separater Regendusche.
Grand Tour Family (2): Gleiche Ausstattung wie Grand Tour, zusätzlich mit Schlafsofa für ein Kind – ideal für Familien.
Grand Suite (4): 100 m² grosse Suite mit eingelassener Badewanne und angrenzendem Wohnzimmer, das in ein zweites Schlafzimmer umgewandelt werden kann. Optimal für Familien.
Explorer Room (18): 45 m² grosse Zimmer mit Sitzbereich und geräumigem Bad mit zwei Duschen.
Grand Tour (4): Mit 70 m² noch grosszügiger, mit eingelassener Badewanne und separater Regendusche.
Grand Tour Family (2): Gleiche Ausstattung wie Grand Tour, zusätzlich mit Schlafsofa für ein Kind – ideal für Familien.
Grand Suite (4): 100 m² grosse Suite mit eingelassener Badewanne und angrenzendem Wohnzimmer, das in ein zweites Schlafzimmer umgewandelt werden kann. Optimal für Familien.
ab CHF 62.– / pro Person
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