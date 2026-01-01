Angkor Village Hotel
Siem Reap
Beschreibung
Einleitung
Der Swimmingpool inmitten des tropischen Gartens lädt zum Entspannen ein. Das Spa verwöhnt mit traditionellen Massagen und Behandlungen. Ein Fitness, Bibliothek und Boutique runden das Angebot ab. Ein besonderes Highlight ist das hoteleigene Apsara-Theater, eines der ältesten Theater Siem Reaps.
Lage
Das Angkor Village Hotel liegt im Quartier Wat Bo, einem der lebendigsten Viertel Siem Reaps. Die Umgebung bietet zahlreiche Restaurants, Bars und Boutiquen, ist aber etwas ruhiger als die nahe Pub Street. Der Old Market ist in 10 Gehminuten erreichbar, die Tempelanlagen von Angkor in 15 Fahrminuten. Der internationale Flughafen ist 60 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Das «Aaraama» serviert authentische Khmer-Küche in stimmungsvollem Ambiente direkt am Wasser und die «Kenary Lounge Bar» lädt zu Cocktails, Säften und kleinen Snacks in gemütlicher Atmosphäre ein.
Zimmer
Die 41 Zimmer verteilen sich auf doppelstöckige Bungalows im traditionellen Khmer-Stil, eingebettet in den tropischen Garten rund um den Lotusteich. Alle Zimmer sind mit Klimaanlage, Fernseher, Minibar, Safe und Föhn ausgestattet und verfügen über einen Balkon.
Garden View (19): 38 m² grosse Zimmer im Parterre mit Blick in den tropischen Garten.
Water View (20): Gleich grosse Zimmer, jedoch im Obergeschoss mit Blick auf den Lotusteich oder den Swimmingpool.
Garden View (19): 38 m² grosse Zimmer im Parterre mit Blick in den tropischen Garten.
Water View (20): Gleich grosse Zimmer, jedoch im Obergeschoss mit Blick auf den Lotusteich oder den Swimmingpool.
ab CHF 65.– / pro Person
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