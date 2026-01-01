Beschreibung

Einleitung Der Swimmingpool inmitten des tropischen Gartens lädt zum Entspannen ein. Das Spa verwöhnt mit traditionellen Massagen und Behandlungen. Ein Fitness, Bibliothek und Boutique runden das Angebot ab. Ein besonderes Highlight ist das hoteleigene Apsara-Theater, eines der ältesten Theater Siem Reaps.

Lage Das Angkor Village Hotel liegt im Quartier Wat Bo, einem der lebendigsten Viertel Siem Reaps. Die Umgebung bietet zahlreiche Restaurants, Bars und Boutiquen, ist aber etwas ruhiger als die nahe Pub Street. Der Old Market ist in 10 Gehminuten erreichbar, die Tempelanlagen von Angkor in 15 Fahrminuten. Der internationale Flughafen ist 60 Fahrminuten entfernt.

Angebot Das «Aaraama» serviert authentische Khmer-Küche in stimmungsvollem Ambiente direkt am Wasser und die «Kenary Lounge Bar» lädt zu Cocktails, Säften und kleinen Snacks in gemütlicher Atmosphäre ein.