Pavillon d'Orient
Siem Reap
Beschreibung
Einleitung
Ein Infinity-Pool mit integriertem Kinderbecken lädt im tropischen Garten zur Erholung ein. Im hoteleigenen Spa erwarten Sie wohltuende Anwendungen, inspiriert von Khmer- und asiatischen Massagetechniken.
Lage
Das Hotel liegt ruhig in einer grünen Oase, nur 15 Fahrminuten von den Tempeln von Angkor Wat entfernt. Das Stadtzentrum mit Restaurants, Bars und Märkten erreichen Sie in 10 Fahrminuten, auf Wunsch mit dem hoteleigenen Tuk Tuk. Der neue Siem Reap Angkor International Airport ist 45 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Im hauseigenen Restaurant «Le Planteur» werden kambodschanische und westliche Gerichte serviert, sowohl im Innenbereich als auch auf der Terrasse mit Gartenblick. Die angrenzende Bar bietet erfrischende Säfte, Cocktails und eine gute Weinauswahl.
Zimmer
Die 20 geschmackvoll eingerichteten Zimmer verbinden französisch-koloniale Eleganz mit traditionellen Khmer-Elementen. Alle Unterkünfte verfügen über Klimaanlage, Fernseher, Minibar, Tee-/Kaffeekocher, Safe und Föhn. Jedes Zimmer besitzt zudem einen privaten Balkon mit Blick auf die tropischen Gartenanlagen oder den Swimmingpool.
Executive: 42 m² grosse Zimmer.
Family Suite: 72 m² gross, mit zwei Schlaf- und Badezimmer - perfekt für Familien.
Executive: 42 m² grosse Zimmer.
Family Suite: 72 m² gross, mit zwei Schlaf- und Badezimmer - perfekt für Familien.
ab CHF 37.– / pro Person
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