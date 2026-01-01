Beschreibung

Einleitung Ein Infinity-Pool mit integriertem Kinderbecken lädt im tropischen Garten zur Erholung ein. Im hoteleigenen Spa erwarten Sie wohltuende Anwendungen, inspiriert von Khmer- und asiatischen Massagetechniken.

Lage Das Hotel liegt ruhig in einer grünen Oase, nur 15 Fahrminuten von den Tempeln von Angkor Wat entfernt. Das Stadtzentrum mit Restaurants, Bars und Märkten erreichen Sie in 10 Fahrminuten, auf Wunsch mit dem hoteleigenen Tuk Tuk. Der neue Siem Reap Angkor International Airport ist 45 Fahrminuten entfernt.

Angebot Im hauseigenen Restaurant «Le Planteur» werden kambodschanische und westliche Gerichte serviert, sowohl im Innenbereich als auch auf der Terrasse mit Gartenblick. Die angrenzende Bar bietet erfrischende Säfte, Cocktails und eine gute Weinauswahl.