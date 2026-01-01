Beschreibung

Einleitung Vom 50 m langen Infinity-Pool schweift der Blick weit über die umliegenden Reisfelder – ein Anblick, der seinesgleichen sucht. Für das ultimative Verwöhn- und Entspannungserlebnis bieten die «Spa & Serenity Temples» genau das Richtige: Traditionelle Khmer-Massagen, Sauna, Dampfbad und ein Yoga-Pavillon sorgen für tiefe Erholung. Wer aktiv bleiben möchte, findet im gut ausgestatteten Fitness alles Nötige. Wer die weitläufige Anlage und die umliegenden Reisfelder auf eigene Faust erkunden möchte, greift zum kostenlosen Velo. Ein Kids Club, eine Boutique sowie Kochkurse mit Zutaten aus der eigenen Ernte runden das vielfältige Angebot ab.

Lage Das Hotel liegt inmitten weitläufiger Reisfelder am Stadtrand von Siem Reap. Das Stadtzentrum mit Restaurants, Bars und Märkten erreichen Sie in 10 Fahrminuten, die Tempelanlagen von Angkor in 15 Fahrminuten und den Angkor Golf Platz in nur 5 Fahrminuten. Der internationale Flughafen ist rund 60 Fahrminuten entfernt.

Angebot Mit Blick auf die umliegenden Reisfelder serviert das «Bay Phsar» lokal inspirierte kambodschanische Küche mit Zutaten frisch aus dem eigenen Garten. Das «Hang Bay» empfängt abends bei einem spektakulären Sonnenuntergang oder unter freiem Himmel mit einem Fine-Dining-Erlebnis, das tief in die alten Khmer-Kochtraditionen eintaucht. Zum Sundowner lädt die «Sunset Lounge» ein, untergebracht in einem hundertjährigen Bauernhaus, wo hausgemachte Cocktails, erlesene Weine und Zigarren zum Verweilen warten. Leichte Mahlzeiten und frische Fruchtsäfte gibt es tagsüber an der «Pool Bar».