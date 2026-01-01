Phum Baitang
Siem Reap
Beschreibung
Einleitung
Vom 50 m langen Infinity-Pool schweift der Blick weit über die umliegenden Reisfelder – ein Anblick, der seinesgleichen sucht. Für das ultimative Verwöhn- und Entspannungserlebnis bieten die «Spa & Serenity Temples» genau das Richtige: Traditionelle Khmer-Massagen, Sauna, Dampfbad und ein Yoga-Pavillon sorgen für tiefe Erholung. Wer aktiv bleiben möchte, findet im gut ausgestatteten Fitness alles Nötige. Wer die weitläufige Anlage und die umliegenden Reisfelder auf eigene Faust erkunden möchte, greift zum kostenlosen Velo. Ein Kids Club, eine Boutique sowie Kochkurse mit Zutaten aus der eigenen Ernte runden das vielfältige Angebot ab.
Lage
Das Hotel liegt inmitten weitläufiger Reisfelder am Stadtrand von Siem Reap. Das Stadtzentrum mit Restaurants, Bars und Märkten erreichen Sie in 10 Fahrminuten, die Tempelanlagen von Angkor in 15 Fahrminuten und den Angkor Golf Platz in nur 5 Fahrminuten. Der internationale Flughafen ist rund 60 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Mit Blick auf die umliegenden Reisfelder serviert das «Bay Phsar» lokal inspirierte kambodschanische Küche mit Zutaten frisch aus dem eigenen Garten. Das «Hang Bay» empfängt abends bei einem spektakulären Sonnenuntergang oder unter freiem Himmel mit einem Fine-Dining-Erlebnis, das tief in die alten Khmer-Kochtraditionen eintaucht. Zum Sundowner lädt die «Sunset Lounge» ein, untergebracht in einem hundertjährigen Bauernhaus, wo hausgemachte Cocktails, erlesene Weine und Zigarren zum Verweilen warten. Leichte Mahlzeiten und frische Fruchtsäfte gibt es tagsüber an der «Pool Bar».
Zimmer
Die 45 freistehenden, auf Stelzen gebauten Villen sind traditionellen kambodschanischen Holzhäusern nachempfunden. Edle Materialien, handverlesene Antiquitäten und typische Stilelemente verströmen eine einzigartige Wohlfühlatmosphäre. Alle Villen sind ausgestattet mit Klimaanlage, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Nespresso-Kaffeemaschine, Safe und Föhn.
Terrace Villa (25): 80 m² grosse Villa (inkl. Aussenfläche) mit grosszügiger Terrasse für entspannte Abende im Freien.
Pool Villa (20): 130 m² grosse Villa (inkl. Aussenfläche) mit eigenem Garten, privatem Plunge-Pool sowie einem Sala mit Tagesbett.
Terrace Villa (25): 80 m² grosse Villa (inkl. Aussenfläche) mit grosszügiger Terrasse für entspannte Abende im Freien.
Pool Villa (20): 130 m² grosse Villa (inkl. Aussenfläche) mit eigenem Garten, privatem Plunge-Pool sowie einem Sala mit Tagesbett.
ab CHF 182.– / pro Person
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